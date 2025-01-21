Жителям Подмосковья грозят крупные штрафы за недопуск газовщика в квартиру

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью газового оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей», — сказал глава областного министерства Владислав Мурашов.Он также напомнил, что при невозможности проверить оборудование квартиру отключают от подачи газа во избежание несчастных случаев. Например, в 2024 году от ресурса пришлось временно отключить свыше 17 тысяч квартир.
График визитов специалистов для проверки газового оборудования размещён на официальном сайте компании «Мособлгаз».
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