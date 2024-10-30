В Подмосковье с начала года устранили свыше 11 тыс. нарушений обслуживания МКД

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Единую диспетчерскую службу Московской области регулярно поступают жалобы от жителей на проблемы, связанные с обслуживанием многоквартирных домов (МКД), сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За последние 10 месяцев сотрудники управляющих компаний обработали 11 385 обращений жильцов, касающихся эксплуатации и содержания общего имущества дома
уборка мест общего пользования (МОП); устранение затопления подвалов; восстановление освещения в подъездах; ремонт лифтов; устранение протечек крыш.
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Дайана Хусинова