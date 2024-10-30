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В Подмосковье с начала года устранили свыше 11 тыс. нарушений обслуживания МКД

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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В Единую диспетчерскую службу Московской области регулярно поступают жалобы от жителей на проблемы, связанные с обслуживанием многоквартирных домов (МКД), сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.


За последние 10 месяцев сотрудники управляющих компаний обработали 11 385 обращений жильцов, касающихся эксплуатации и содержания общего имущества дома

Общее имущество включает в себя инфраструктуру МКД, предназначенную для обслуживания жилых помещений, такую как лестничные клетки, чердаки, подвалы, инженерные коммуникации, входные группы и другое.

Наибольшее количество заявок за текущий период было связано со следующими проблемами:

  • уборка мест общего пользования (МОП);
  • устранение затопления подвалов;
  • восстановление освещения в подъездах;
  • ремонт лифтов;
  • устранение протечек крыш.
В Единую диспетчерскую службу региона поступают сообщения как о текущих проблемах, так и об аварийных ситуациях. В первом случае обращения обрабатываются в течение суток, а во втором — в течение 30 минут.

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#подмосковье
Москвичу удалось купить сразу три ноутбука Apple по 369 рублей за каждый
Mash: москвич через суд купил три MacBook Pro 14 всего за тысячу рублей
30 октября 2024, 17:54

Фото: iStock/Wirestock

Россиянин Денис купил три ноутбука Apple MacBook Pro 14 всего за 1107 руб., несмотря на их рыночную стоимость порядка 600 тыс. руб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В один из дней Денис увидел в интернете рекламу ноутбуков Apple за 369 рублей. Мужчина перешел по ссылке, оплатил заказ, однако технику ему так и не доставили.

Россиянин решил обратиться к маркетплейсу, но позже выяснилось, что он лишь агрегатор, а продавец объяснил ситуацию ошибкой рекламного предложения, пояснив, что реальные цены на MacBook Pro 14 составляют от 140 до 320 тысяч рублей.

Денис решил отстаивать свои права и обратился в суд, который встал на его сторону, признав сделку добросовестной и состоявшейся. Суд обязал продавца продать мужчине три ноутбука по ранее заявленной цене 369 рублей за каждый.

Представители компании сообщили, что таких моделей у них нет, но адвокат Дениса доказал наличие этой техники в других интернет-магазинах. В итоге продавец предоставил ему три MacBook Pro 14, общая сумма которых составила 1107 рублей.

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#рф
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В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов
30 октября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Вакансии для людей с инвалидностью – не обязательно монотонный труд. Есть и необычные предложения о работе, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Среди них – разрисовщик по стеклу, артист оркестра, фото-видеооператор, специалист по планированию производства, менеджер по мониторингу цен», – отметили в пресс-службе.
Там назвали трудоустройство жителей с инвалидностью одним из важных направлений в сфере занятости в Московской области. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливают квоту в 2% для приёма на работу инвалидов.
«В нашем регионе – порядка 15 тыс. квотируемых рабочих мест для жителей с особенностями здоровья. Заняты уже более 70% вакансий, это свыше 10 тыс. трудоустроенных инвалидов. Такой подход помогает интегрировать людей с инвалидностью в общество», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Найти вакансию на квотируемое рабочее место помогут сотрудники Центра занятости Подмосковья. Также можно подобрать вариант занятости на портале «Работа в России». по ссылке. Сегодня там размещено более 1,3 тыс. вакансий для инвалидов.

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#московская область
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Россиянам предложили интересный метод борьбы со стрессом
Психолог Хакимов рекомендовал смотреть трансляции с животными из зоопарка
30 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Tim Pennington

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов заявил, что снизить стресс и помочь расслабиться могут помочь онлайн-трансляции животных из зоопарка.
«Созерцание животных может стать своеобразным каналом, через который человек получает разрядку. Есть исследования, которые показывают, что просмотр подобных роликов и видео помогает повысить продуктивность, понизить уровень стресса, переключить и сконцентрировать внимание в течение дня. Кроме роликов из соцсетей в общем доступе прямая трансляция из Московского зоопарка, где в режиме реального времени можно понаблюдать за жизнью его обитателей», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Хакимов.

А психолог Дарья Дугенцова заявила о негативных последствиях мнительности для человека.

«Перегрузка нервной системы, психологическое состояние может оставлять желать лучшего. Всё это за счёт того, то, что может появляться депрессивное состояние или тревожное расстройство. Всё это может сформироваться за счёт того, что человек мнительный», — прояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс заявил, что выгорание на работе чаще всего может быть присуще руководителям, предпринимателям и медикам.

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#психолог
#видео
#человек
#психология
#животные
#зоопарк
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Подмосковным коммунальщикам передали ключи от 72 самосвалов
30 октября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Специалисты коммунальных служб муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья в преддверии зимы получили ключи от самосвалов. Всего Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закупило 72 единицы этой техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вручение прошло в городском округе Химки. Оттуда техника отправилась в 16 городских округов – Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Истра, Кашира, Коломна, Котельники, Краснознаменск, Ленинский и Лобня.
«В отличие от прошлого года, сейчас мы сделали упор на закупку универсальных единиц техники. Это самосвалы, экскаваторы-погрузчики, тракторы и средства малой механизации. Закупленный транспорт упростит управление уборочными процессами и повысит их эффективность», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в Минчистоты, технический парк Подмосковья пополнятся в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

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#минчистоты
#грузовик
#техника
#зима
#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
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В Клину планируется строительство молочно-товарной фермы
30 октября 2024, 17:34

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания ООО «Колхоз Петровский» готовится к реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса с собственной базой для производства кормов и разведения скота, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На данный момент завершена подготовка проектной документации для прохождения государственной экспертизы, а также найдены источники финансирования для осуществления проекта.

«Основным видом деятельности предприятия является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. После ввода объектов в эксплуатацию объем производства молока будет достигать 45 тысяч тонн в год. Кроме этого, будет создано 335 новых рабочих мест», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Реализация инвестиционного проекта проходит в соответствии с соглашением, подписанным между правительством Московской области, представленным заместителем председателя правительства Вячеславом Духиным и генеральным директором ООО «Колхоз Петровский» на выставке «Золотая осень — 2024».

Ввод в эксплуатацию молочной фермы запланирован на 2026 год.

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#производство
#ферма
#золотая молочная продукция
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Платная парковка в Подмосковье с 1 ноября 2024: в каких городах, цены и зачем ввели
30 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto / Prapat Aowsakorn

С 1 ноября в Московской области вводятся платные парковки, что поможет устранить хаотичную парковку автомобилей, включая коммерческий транспорт, который затрудняет движение на некоторых городских улицах. «Радио 1» расскажет всю необходимую информацию об этом нововведении.

Зачем вводят платую парковку в Подмосковье


Платные парковки будут введены для организации парковочных мест в нежилых зонах и борьбы с беспорядочной парковкой, включая парковку грузовых автомобилей. Всего запланировано создание 27 зон с общим количеством парковочных мест — 300.

Средства, полученные от платных парковок, будут направлены в бюджеты администраций городских округов. Эти деньги пойдут на благоустройство, ремонт и содержание территорий.

В каких городах Московской области и на каких улицах будет платная парковка


Видное


  • Улица Заводская
  • Советский проезд
  • От улицы Советской до Сбербанка

Королёв


  • Улица Железнодорожная

Красногорск


  • у Дома Правительства Московской области и Московского областного суда

Реутов


  • Улица Ленина
  • Улица Ашхабадская
  • Улица Дзержинского

Как оплачивать платную парковку


Оплата возможна через SMS на номер 7757 или в приложении «Парковки России».

Сколько времени есть на оплату и какие будут штрафы


Если водитель не оплатит парковку в течение 10 минут, ему грозит штраф в размере 2500 рублей.

Также важно покинуть место парковки в течение 10 минут после завершения парковочной сессии.

Будут ли эти парковки бесплатными по выходным


Есть один тариф с постоянной стоимостью в любое время суток:

  • 40 рублей в час в районе железнодорожных станций и платформ;
  • 50 рублей в час на городских улицах.
В праздничные дни автомобили могут быть припаркованы на этих улицах бесплатно.

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#московская область
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Милонов выступил против ограничения продажи алкоголя в РФ
30 октября 2024, 17:29

Фото: iStock/pada smith

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает. Что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства.
«Я сам не пью и всем советую не пускать алкоголь в свою жизнь. Но мой отказ от алкоголя произошел не от запрета, а от моего добровольного стремления избавить жизнь от этой дряни. Не думаю, что если мы резко что-то запретим, то люди внезапно осознают пагубность водки или пивного пойла. Скорее мы столкнемся с непониманием и агрессией», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

О вреде ограничений продажи алкоголя высказался также и зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, такие меры могут привести к скупке гражданами контрафактного спиртного.

«В истории нашей страны уже была борьба с алкогольной зависимостью. Но это ни к чему не привело. Первопричина в том, что не хватает другого досуга. Особенно это касается сельских поселений и небольших городов. Должно появляться как можно больше общественных пространств, парков, тренажерных залов, различных площадок. Все сделать для того, чтобы человеку было чем заняться», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Леонов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил начать постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России.

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В парках Клина к зиме смонтируют новые входные группы
30 октября 2024, 17:08

Фото: ТВ «Поиск»

В двух парках городского округа Клин обновляют входные группы. В парке «Берёзовый» проведена основная часть работ, а в «Сестрорецком» только приступили к сборке конструкций, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Курирующее нас Министерство благоустройства Московской области работает над унификацией парков Подмосковья в соответствии с единым брендбуком. Входные группы будут представлять собой металлические конструкции со светящимися буквами. Обязательные элементы оформления входной группы – логотип «Парки Подмосковья» и название парка», – рассказала замдиректора паркового комплекса городского округа Клин Оксана Лычёва.
Новые входные группы будут встречать гостей парка уже этой зимой. К декабрю завершат монтаж конструкций. Также при входе будут установлены информационные пилоны с картой парка и правилами посещения.

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#клин
#парки
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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В Мытищах выполнили годовой план по ремонту подъездов
30 октября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В городском округе Мытищи в этом году полностью завершены работы в 50 подъездах. В плане на следующий год – ремонт 27 подъездов.
Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании с главой муниципалитета Юлией Купецкой.
«На территории Мытищ расположено 1334 многоквартирных дома. Для поддержки текущего ремонта с 2017 года в Московской области стартовала программа «Мой подъезд». Участие в программе добровольное. Решение принимает общее собрание собственников МКД», – рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Активные жители участвуют в оформлении своего подъезда, контролируют выполнение работ и принимают их. Адресный перечень многоквартирных домов, где планируется ремонт подъездов, формируется с учётом проведённых ранее или запланированных работ по капремонту.

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#подъезды
#юлия купецкая
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников