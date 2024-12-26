В Подмосковье с начала года выдали около 70 тысяч градпланов

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Около 70 тысяч градостроительных планов земельного участка, необходимых для того или иного освоения территории, выдали в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В 2024 году для целей проектирования выдано около 70 тысяч градостроительных планов земельных участков, из которых 23 тысячи — под объекты нежилого назначения, которые в перспективе обеспечат региону новые рабочие места», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он добавил, что в этом году было выдано почти на 20 тысяч градпланов больше, чем в 2023.
Больше всего градостроительных планов было выдано в округе Истра — 5,1 тыс. Второе место по этому показателю занимает Раменский округ с почти 5 тысячами выданных градпланов. Третье место занял Одинцовский округ (3,9 тыс.), а четвёртое — Долгопрудный (3,5 тыс.).
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