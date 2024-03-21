В Подмосковье с начала года выписали 720 тыс. рублей штрафов за парковку во дворах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«С начала года жители самостоятельно — через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел» — выписали штрафы на 720 тысяч рублей 119 водителям, которые оставляли машины в неположенном месте. Например, на газонах, на детских площадках и у контейнерных площадок, перекрывая проезд мусоровозам», — отметила глава надзорного ведомства Светлана Аипова.Она добавила, что больше всего нарушений правил парковки во дворах зафиксировали «народные инспекторы» Ленинского городского округа. Там было выписано 35 штрафных постановлений на общую сумму 175 тысяч рублей.
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