В Подмосковье с начала месяца выявили около 100 нелегальных перевозчиков стройотходов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
96 водителей, привозивших строительный мусор без специального, были выявлены с помощью дорожных камер в Московской области в начала марта, общая сумма штрафов уже превысила 15 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«В упрощённом режиме для всех 96 нарушителей были сформированы административные постановления, сумма штрафов с начала марта составила 15 миллионов 643 тысяч рублей», — отметила глава надзорного ведомства Светлана Аипова.Больше всего перевозчиков-нелегалов оказалось в Дмитровском городском округе. Там в объективы камер попали 48 нарушителей. Чаще всего они курсировали по Рогачёвскому шоссе у деревень Капустино и Еремино. Сумма наложенных на них штрафов составила 11 миллионов 850 тысяч рублей.
Читайте также:
В Подмосковье устранили 370 нарушений чистоты благодаря камерам «Безопасный регион»
Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы
Сотрудники горячей линии ГУСТ МО провели 7 тысяч телефонных консультаций
Лев Каштанов