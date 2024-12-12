В Подмосковье с начала года впервые оформили соцкарты около 170 тыс. льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Почти 170 тысяч жителей Московской области, имеющих право на льготный проезд на общественном транспорте, впервые оформили социальные карты в текущем году. Сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году свои первые карты получили почти 170 тысяч льготников, а всего в Московской области ими пользуются более 2,2 млн жителей», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Оформить социальную карту жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. Сейчас для этого достаточно подтверди сведения в уже заполненном заявлении. Самостоятельное заполнение требуется только в том случае, если в системе есть не все данные о заявителе.
Отмечается, что получение социальной карты является самой популярной цифровой соцуслугой в Московской области.
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Лев Каштанов