В Подмосковье с начала года врачам раздали около 130 земельных участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Почти 130 медиков получили в безвозмездное пользование земельные участки в Московской области с начала текущего года в рамках реализации региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«За шесть месяцев этого года участки получили 125 врачей. Все врачи, которые сразу изъявили желание стать участниками программы, уже обеспечены наделами, но желающие ещё есть, сейчас на очереди 404 человека», — уточнила глава Минимущества области Наталья Адигамова.Согласно правилам региональной программы «Земля врачам», участки под постройку дома, садоводство или приусадебное хозяйство бесплатно предоставляются медицинским специалистам, владеющим дефицитными в Подмосковье специальностями. Всего с начала реализации программы участки получили более 2,3 тыс. врачей.
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Лев Каштанов