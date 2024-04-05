В Подмосковье с начала года выходили 70 новорождённых с экстремально низкой массой тела

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковных роддомах с начала года спасли 70 новорождённых с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«В Подмосковье каждые роды сопровождает неонатолог. Главная задача специалиста – оценка состояния ребёнка и выхаживание детей, родившихся раньше срока. Всего с начала 2024 года наши врачи спасли 90 детей с очень низкой массой тела – менее 1,5 кг, а также 70 малышей с экстремально низкой массой – менее 1 кг», – пояснил Сапанюк, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Как отметили в ведомстве, вес самого маленького из спасённых в этом году детей составил 410 г. Он родился в Московском областном перинатальном центре и благодаря профессиональной работе врачей уже выписан домой.
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Лора Луганская