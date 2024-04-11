В Московском областном перинатальном центре за год родились более 6 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московском областном перинатальном центре за 2023 год появились на свет более 6 тыс. новорождённых. Об этом сообщила главврач МОПЦ, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.
«Одна из главных задач нашего медучреждения – экстренная помощь беременным и новорождённым. В прошлом году сотрудники Акушерско-реанимационно-консультативного центра совершили более 240 выездов, а Реанимационно-консультативного центра для новорождённых – более 3 тыс. Иногда во время таких вызовов счёт идет на минуты, так как нередко нужно спасать жизнь», – подчеркнула Серова.По её словам, успешно развиваются новые отделения МОПЦ – хирургии новорождённых, медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, грудного вскармливания. Особого внимания заслуживает работа сотрудников отделения катамнеза.
«Здесь сейчас наблюдаются почти 3 тыс. детишек. Высокую эффективность показало отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В 2023 году наши специалисты провели процедуры для стимуляции и наступления беременности более чем для 1,2 тыс. пациенток. Процент зачатия составил превысил 33%. Это соответствует мировому стандарту», – отметила главврач.В МОПЦ действуют правила, согласно которым женщина может взять на роды партнёра. Также в центре мать и малыш находятся вместе с первых секунд рождения до выписки.
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Лора Луганская