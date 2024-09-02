В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 190 человек

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Свыше 190 человек переселили из аварийного жилья в четырнадцати округах Московской области за прошлую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«За неделю было расселено 83 аварийных помещения общей площадью свыше 3,5 тыс. квадратных метров в Сергиево-Посадском округе, Шатуре, Пушкинском, Серпухове, Рузском округе, Коломне, Орехово-Зуевском округе, Щёлкове, Одинцовском округе, Электростали, Воскресенске, Мытищах, Кашире и Луховицах. Всего из аварийного жилья переселили 191 человека», — говорится в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость жилплощади.
Расселение авариного жилого фонда проводится в раках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
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