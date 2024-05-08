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Россиянин спас девочку от стаи бездомных собак в Красноярском крае

08 мая 2024, 10:05
Фото: iStock/Golfcuk

Фото: iStock/Golfcuk

В Красноярском крае бездомные собаки напали на 11-летнего ребенка, девочку спас прохожий, пишет SHOT.


По данным Telegram-канала, все случилось в городе Игарск Красноярского края. Бездомные собаки напали на проходившую мимо них школьницу и начали ее кусать.
Ребёнок упал на снег и начал отбиваться от животных, но они все равно продолжали нападение. В ситуацию вмешался случайный прохожий, который разогнал стаю.

По предварительным данным, у девочки диагностировали травмы рук и ног. В настоящее время медики оказывают ей помощь. Жизни девочки ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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#ребёнок
#собаки
#россия
В Москве годовалая девочка пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике
08 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Ташкентском переулке в Москве годовалой девочке стало плохо после того, как она пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Женщина увидела как девочка что-то жует. Она попросила открыть её рот, а там — гашиш. Отмечается, что проглотить наркотик она не успела, но кусочки прилипли к зубам. Позже девочке стало плохо.

Мать призналась, что употребляла наркотик. Остатки она положила на подоконник рядом с кроватью девочки и ушла.

Ранее в Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову трехлетней девочке. Мальчик сбросил стекло с высоты пятого этажа. Она попала в реанимацию. У неё диагностировали переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девочка
#наркотики
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В Петербурге жена пырнула мужа и заявила, что он сам упал на нож
08 мая 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что её супруг неудачно упал на нож. Приехавшие на вызов правоохранители не поверили ей и задержали 31-летнюю женщину, которая к тому же была пьяна.
Инцидент произошёл на проспекте Ударников. Приехавшие полицейские увидели нетрезвую женщину и истекающего кровью мужчину. Его срочно госпитализировали с серьёзной колото-резаной раной правой ноги, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Сейчас 46-летний мужчина находится в реанимации.

Женщину отвезли в отделение и составили на неё административный протокол. В её версию о падении супруга на нож оперативники не поверили. К тому же выяснилось, что ранее она уже не раз привлекалась к ответственности за побои и причинение лёгкого вреда здоровью. По факту происшедшего проводится проверка.

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#нож
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#полицейские
#мужчина
#санкт-петербург
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Военному с Сахалина дали 2,5 года за отказ участвовать в СВО
08 мая 2024, 09:07

Фото: iStock:/BrianAJackson

Военный с Сахалина получил срок за отказ участвовать в спецоперации, пишет ТАСС.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии общего режима. Сейчас мужчина взят под стражу.

По данным суда, 10 января военнослужащий на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, в присутствии других солдат отказался выполнить приказ командира о направлении в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации.

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#россия
#военные
#спецоперация
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Москвич поджёг девушку во время романтического свидания
08 мая 2024, 08:52

Фото: istockphoto/MangTeng

Необычным и крайне неприятным образом закончилось романтическое свидание длинноногой блондинки со своим ухажёром. Подвыпивший мужчина облил девушку спиртом и поджёг.
Сначала встреча проходила мило и традиционно: парочка сидела за столом в квартире молодого человека в Кунцево, выпивала, закусывала и беседовала о том, о сём, передаёт телеграм-канал SHOT. В какой-то момент разгорячённому винными парами джентльмену не понравились идеи, которые высказывала его леди. Тогда он схватил бутылку со спиртом, вылил её на грудь девушки и поджёг. Та начала тушить огонь рукой.

В результате она получила ожоги груди и правой руки третьей степени и панический страх перед свиданиями. Когда девушка более-менее пришла в себя, она заявила на неадекватного ухажёра в полицию. По факту происшедшего проводится проверка.

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Более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами
Aftonbladet: 11 бойцов пострадали на учениях НАТО во время прыжков с парашютами
08 мая 2024, 06:22

Фото: istock / Prathaan

Более десяти солдат пострадали в ходе учений НАТО в Швеции из-за прыжков с парашютами. Об этом информирует издание Aftonbladet.
«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник», — сообщает газета.
Уточняется, что военнослужащие получили переломы и раны, но их жизни ничего не угрожает. Девять пострадавших были эвакуированы и госпитализированы при помощи вертолета.

Во время учений прыжки с парашютами совершили от 600 до 800 военных Североатлантического альянса. Согласно оценкам Соединенных Штатов, на подобных учениях происходит от 6 до 19 травм такого рода.

Ранее в США раскрыли, что ждёт французских наёмников на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#солдат
#учения
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Под Тверью курсанты МЧС обнаружили останки 31 павшего в войну красноармейца
МЧС: В Тверской области обнаружили останки 31 без вести пропавшего красноармейца
08 мая 2024, 06:05

Фото: МЧС России

В Тверской области нашли захоронение 31 красноармейца, павшего в боях Великой Отечественной войны. Бойцов обнаружили курсанты Академии Государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России в рамках «Вахты памяти». Информацию разместил Телеграм-канал ведомства.
«В течение двух недель 30 курсантов и офицерский состав нашей Академии проводили поисковые работы на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года. Только в одном неучтенном боевом захоронении обнаружены, по предварительным данным, не менее 24 павших солдат, а также три смертных медальона. Один из них удалось прочитать — он принадлежит старшему лейтенанту Николаеву, 1914 г.р., уроженцу города Вологды», — рассказал и.о. главы МЧС России Александр Куренков.
Отряд обнаружил множество личных вещей, боеприпасов и медальонов. По ним установят личности военных. Всех павших красноармейцев перезахоронят с воинскими почестями.

Стоит отметить, что для отряда вуза МЧС РФ это седьмая по счету Вахта Памяти. Её посвятили 79-й годовщине Победы в ВОВ.

Ранее сообщалось, что бойцы восстановили более 30 памятников героям Великой Отечественной войны в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдат
#рф
#великая отечественная война
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В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом
В Хабаровском крае фура столкнулась с грузовым поездом, пострадал водитель
08 мая 2024, 04:19

Фото: istock / Diyana Georgieva

Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае. В результате столкновения пострадал водители, повреждены железнодорожные пути и локомотив. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Сегодня около 01.00 по местному времени при пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район) произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем», — сообщает ведомство.
По предварительной информации, водитель грузовика остановился на автомобиле в границах ж/д пути, возможно, из-за неисправности транспортного средства.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было малым и столкновения не удалось избежать. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следователи и оперативники.

Движение по участку пути уже восстановлено.

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#машинист
#водитель
#авто
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МВД объявило в розыск экс-депутата Украины
МВД объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Мирошниченко
08 мая 2024, 02:53

Фото: istock / ???? ??????

МВД России объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Соответствующая запись появилась в базе министерства.
«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.
По какой конкретно статье ведется розыск, не уточняется.

В 2012-2014 годах Мирошниченко был депутатом Верховной рады Украины VII созыва, с 2015 по 2020 год являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии «Свобода». Разыскиваемый известен своими радикальными заявлениями.

В декабре 2019 года в сеть попали кадры драки между депутатом от партии «Слуга народа» Андреем Богданцом и националистами из объединения «Свобода» в здании Верховной рады. В конфликте участвовали экс-депутаты Мирошниченко и Эдуард Леонов.

Ранее сообщалось, что уехавших из России экс-замминистра и журналиста повторно объявили в розыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ук
#депутаты
#кадры
#запись
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«Бандиты-ловеласы» через постель получали секретные данные у сотрудниц полиции
В Швеции преступники расплачивались с подкупленными женщинами-полицейскими сексом
08 мая 2024, 01:07

Фото: istock / bildfokus

В Швеции разгорелся крупный скандал вокруг десятков женщин-полицейских, состоявших в сексуальных отношениях с участниками банд и передававшим им служебные сведенья. Об этом сообщает The European Conservative.
В романах с преступниками и передаче секретной информации уличили 30 сотрудниц, служивших в правоохранительных органах государства. По данным следствия, члены банд «заводили сексуальные отношения со стратегически выбранными сотрудницами» ради получения нужной информации.

Полицейские передавали своим любовникам данные об их конкурентах, вследствие чего произошёл ряд крупных стычек между бандитами, от которых погибли четыре человека.

Помимо этого, сотрудницы передавали бойфрендам-преступникам данные о предстоящих рейдах, что позволяло бандитам избежать поимки.

Расследование выявило 514 утечек данных с 2018 года. В итоге как минимум 30 женщин уволены. Руководитель шведской полиции Петра Лунд назвала поведение сотрудниц «совершенно неприемлемым». Она также добавила, что правоохранители и суды были наивными, не предусмотрев подобный ход со стороны преступников.

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#полицейские
#отношения
#расследование
#швеция
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