Россиянин спас девочку от стаи бездомных собак в Красноярском крае

Фото: iStock/Golfcuk
В Красноярском крае бездомные собаки напали на 11-летнего ребенка, девочку спас прохожий, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось в городе Игарск Красноярского края. Бездомные собаки напали на проходившую мимо них школьницу и начали ее кусать.
Ребёнок упал на снег и начал отбиваться от животных, но они все равно продолжали нападение. В ситуацию вмешался случайный прохожий, который разогнал стаю.
По предварительным данным, у девочки диагностировали травмы рук и ног. В настоящее время медики оказывают ей помощь. Жизни девочки ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Читайте также:
В Петербурге жена пырнула мужа и заявила, что он сам упал на нож
NYT: Украинские власти не справляются с учётом убитых и пропавших без вести
Военному с Сахалина дали 2,5 года за отказ участвовать в СВО
Алёна Самарева