Депутат Бурматов резко раскритиковал идею отправлять бездомных собак на СВО

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что предложение екатеринбургского депутата Артура Зиганшина отправлять бездомных собак на СВО является безответственным и непродуманным.
«Он непродуманное, необдуманное и безответственное заявление сделал. В зоне СВО служебные собаки несут боевую службу и совершают настоящие подвиги. Они там парней наших спасают, жизни свои отдают, сами оттуда живыми возвращаются, потому что они специально обученные. Это собаки, прошедшие огромную кинологическую школу, специальным образом подготовленные и официально состоящие на службе в спецподразделениях. И вот так бросать, что давайте возьмём всех дворняг туда на убой отправим — это неуважительно и безответственно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бурматов.Он подчеркнул, что военные кинологи, обучая собак службе, выполняют тяжелейшую и крайне профессиональную работу.
Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону СВО.
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