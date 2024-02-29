Жителям региона рассказали, как получить разрешение на использование земельного участка

В Минимуществе рассказали, как получить разрешение на использование земельного участка в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Большое количество людей на сегодняшний день уже пользуется цифровыми услугами на региональном портале.
Стоит отметить, что благодаря внедрению новой рубрики юридические и физические лица смогут обращаться с вопросом по теме «Выдача разрешения на использование земельного участка Московской области».
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«Через портал можно оформить разные сделки с землей и имуществом, предоставления земли организациям и физическим лицам, а также госуслуги,которые будут полезны для арендаторов областной и муниципальной недвижимости и правообладателей земельных участков.Новая рубрика «Земельные услуги в цифре» будет посвящена всем нашим услугам.<…>Для нас принципиально важно, чтобы услуги и сервисы были не только доступны и удобны, но и просты в получении», — поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Мира Полтева