Под руководством наставников в Подмосковье работают более 350 молодых медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Наставники помогают молодым врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, знакомят с её тонкостями, выстраивать коммуникации.
«Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают накопленный опыт. Сейчас в Подмосковье более чем за 350 молодыми специалистами закреплены наставники. Из них 140 человек получили наставников с начала этого года. Мы видим, как важна эта работа», – сказал Сапанюк.Как сообщили в министерстве, каждый наставник предварительно проходит обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Наставники получают ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей за внесённый вклад в развитие молодых специалистов.
Программа наставничества – одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Молодые специалисты в регионе получают ежемесячную надбавку от 7 до 15 тыс. руб. В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.
Информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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Лора Луганская