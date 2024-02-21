В Подмосковье с начала месяца устранили более 150 засоров в мусоропроводах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 150 заявок на прочистку мусоропроводов выполнили работники управляющих компаний Московской области с начала февраля текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала месяца на линию Единой диспетчерской службы Московской области поступило 154 заявки на ликвидацию засоров мусоропроводов от жителей 25 городских округов. Все заявки были выполнены», — отмечается в сообщении.Больше всего жалоб на проблемы с мусоропроводом пришло из Химок — 24. Второе место по этому показателю занял Королёв, откуда пришла 21 заявка. На третьем месте оказалась Лобня с 15 заявками, а четвёртое и пятое место разделили Балашиха и Одинцово, откуда поступило по 11 заявок.
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Лев Каштанов