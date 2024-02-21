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В Подмосковье с начала месяца устранили более 150 засоров в мусоропроводах

21 февраля 2024, 16:42
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 150 заявок на прочистку мусоропроводов выполнили работники управляющих компаний Московской области с начала февраля текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала месяца на линию Единой диспетчерской службы Московской области поступило 154 заявки на ликвидацию засоров мусоропроводов от жителей 25 городских округов. Все заявки были выполнены», — отмечается в сообщении.
Больше всего жалоб на проблемы с мусоропроводом пришло из Химок — 24. Второе место по этому показателю занял Королёв, откуда пришла 21 заявка. На третьем месте оказалась Лобня с 15 заявками, а четвёртое и пятое место разделили Балашиха и Одинцово, откуда поступило по 11 заявок.


В ведомстве также напомнили, что наиболее эффективным средством решения проблем с содержанием дома является отправка заявки через портал Единой диспетчерской службы Московской области. Все поступившие туда заявки управляющие компании обязаны взять в работу в течение 24 часов и выполнить в сроки, установленные регламентом. Сделанную работу принимает сам заявитель.

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В Госдуме призвали перестать романтизировать преступников
В Госдуме предложили ограничить упоминание в СМИ биографии террористов
21 февраля 2024, 17:25

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев предложил законопроект, который бы ограничивал упоминание в СМИ биографии террористов. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
В Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Данный законопроект заключается в ограничении на упоминание в СМИ биографии террористов, чтобы не романтизировать преступников», - пояснил Метелев.
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#мероприятия
#законопроект
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В России усилят антитеррористическую защищенность в детских садах и колледжах
Бугаев: в детсадах и колледжах усилят антитеррористическую защищенность
21 февраля 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В 2025 году начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
В Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«В 2025 году комитет вместе с МВД, МЧС, ФСБ начнёт проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях», - заявил Бугаев.

Ранее подобные учения проводились только в школах.

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#семьи
#мероприятия
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У Монастырских прудов в округе Чехов обнаружили 12 опасных деревьев
21 февраля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Двенадцать деревьев, угрожающих падением, выявили специалисты Подольского лесничества у Монастырских прудов в селе Новый быт, расположенном в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В ходе выезда, в котором участвовали лесничий, инженер-лесопатолог и представитель администрации округа, на лесных участках, примыкающих непосредственно к Монастырским прудам, было выявлено аварийных 12 деревьев», — говорится в сообщении.
Деревья стали проблемными из-за опасного наклона, а также из-за корневых и стволовых гнилей. Все опасные деревья пометили, сфотографировали и занесли в ведомости, чтобы потом посчитать общий объём работ по уборке аварийных деревьев.

Подрядчик на вырубку опасных деревьев будет определён по итогам конкурса.

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#комлесхоз мо
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МАГАТЭ: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП
21 февраля 2024, 16:43

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Запорожскую атомную электростанцию отключили от последней резервной внешней линии электропередачи во вторник, теперь она получает энергию от одной действующей линии. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ», — приводятся слова Гросси на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

Уточняется, что это в очередной раз негативно сказывается на хрупкой ядерной безопасности, а также общей ситуации с безопасностью на данном объекте.

Ранее МАГАТЭ сообщило об обнаружении новых мин в районе Запорожской атомной электростанции — в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями АЭС. Специалисты агентства работают на ЗАЭС, начиная с сентября 2022 года, после первого визита на станцию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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#магатэ
#заэс
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В Подмосковье упростили предоставление жилищной субсидии
21 февраля 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Продление предоставления жилищной субсидии в Московской области стало беззаявительным, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
Теперь при подаче заявки на предоставление жилищной субсидии через подмосковный портал госуслуг заявителю предлагается дать согласие на обработку персональных данных. Если это согласие будет получено, субсидия автоматически начнёт распространяться и на следующий период.

«Упрощенное продление субсидии позволит жителям Подмосковья избежать лишней бумажной волокиты. Потребуется только проверить личные данные и подписать заявление, которое придёт в электронном виде в личный кабинет на сайте госуслуг», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Она добавила, что жилищные субсидии в Московской области получают около 133 тысяч человек. На эту меру поддержки выделяется более 2 миллиардов рублей.

Согласно правилам, субсидия предоставляется в том случае, если расходы на ЖКУ и квартирную плату превышают 22% общего дохода семья.

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В Казани прошли переговоры Путина с президентом Республики Сербской
Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком в Казани
21 февраля 2024, 16:21

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 февраля провел встречу с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Переговоры состоялись на площадке выставочного центра «Казань Экспо», сообщил сайт Кремля.
Эта встреча стала уже второй для лидеров двух стран за последние полгода. Ранее, в мае 2023 года, Додик посетил Москву, где встретился с Путиным, а также принял участие в XI Международной встрече высоких представителей, ответственных за вопросы безопасности.

По словам Додика, он гордится возможностью общаться с президентом РФ, называя его «лучшим человеком, с которым мне удалось познакомиться в политике».

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в различных сферах, актуальную ситуацию в Боснии и Герцеговине и перспективы развития регионального сотрудничества.

Россия и Республика Сербская имеют крепкие исторические, культурные и экономические связи. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Республики Сербской, а также предоставляет ей значительную финансовую и политическую поддержку. В ходе переговоров стороны выразили готовность продолжать развивать сотрудничество в духе стратегического партнерства.

Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена сохранению стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине.

«У нас отношения с Республикой Сербской сложились давно, и они носят абсолютно созидательный характер. Мы очень рады тому, что сделано. Очень рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше», — сказал глава российского государства.

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#сербия
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В Подмосковье проверили на наличие сосулек более 17 тысяч крыш
21 февраля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 17 тысяч кровель проверили на наличие сосулек и снежных свесов в Московской области за три дня в преддверии потепления, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Когда в регион приходит потепление, пусть и кратковременное, мы работаем на упреждение — ставим задачу проверить крыши, балконы, козырьки и другие выступающие элементы многоквартирных домов на предмет сосулек или снежных свесов. За три дня работники управляющих организаций обследовали 17 тысяч 813 домов», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.
Список адресов, по которым требуется провести осмотр, управляющие компании получают через специальное мобильное приложение «Проверки Подмосковья». С помощью этого же приложения работники фиксируют, что задание выполнено.

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В России появилась нейросеть, распознающая фейки
В НИУ ВШЭ разработали нейросеть, распознающую фейки
21 февраля 2024, 15:50

Фото: istockphoto/DamienGeso

В России появилась уникальная нейросеть, способная распознавать фейки и проверять достоверность утверждений. Разработанный в Центре Искусственного Интеллекта НИУ ВШЭ ассистент стал настоящим прорывом в работе с информацией. Об этом пишет сайт Naled Scien
Основное преимущество новой нейросети заключается в способности эффективно обрабатывать разнообразные типы утверждений, что делает её незаменимым инструментом в борьбе с фейками.

Нейронные сети, используемые для проверки утверждений, иногда подвержены ошибкам из-за неправильных данных, на которых они обучаются. Это может привести к генерации недостоверных текстов, которые не соответствуют реальности. Однако ассистент, созданный в НИУ ВШЭ, решает эту проблему, обеспечивая более точные результаты.

Программа состоит из нескольких ключевых компонентов, включая поиск соответствующих текстов, их сравнение с утверждениями пользователя и принятие окончательного решения о достоверности информации. Результатом работы ассистента является четкое заключение, вероятность этого заключения и подтверждающие или опровергающие текстовые фрагменты.

Хотя новый ассистент не заменяет профессиональный фактчекинг, и его область применения пока ограничена, он представляет значительный шаг вперед в борьбе с дезинформацией. Ученые обучили программу проверять факты на основе данных из «Википедии» на трех языках: русском, английском и болгарском. Благодаря этому, ассистент способен проверять утверждения, сформулированные в текстовом виде длиннее пяти слов, и быстро определять отсутствие информации для проверки.

Таким образом, инновационная разработка из Центра Искусственного Интеллекта НИУ ВШЭ отлично справляется с задачей различия фейковой информации от правдивой всего в несколько кликов, что делает ее незаменимым инструментом в борьбе за достоверность данных.

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#россия
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Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин
Володин: англичане 40% меню формируют из российской рыбы
21 февраля 2024, 15:42

Фото: сайт Госдумы РФ

РФ вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Телеграм-канале «Дума ТВ». Таким образом депутат прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами Советского союза и Великобритании.

Как утверждает Володина, в 1956 году Россия отдала Англии в одностороннем порядке разрешение на вылов рыбы возле российских берегов. Теперь же «нашу рыбу, которую 68 лет ели бессовестные англичане», получилось вернуть.

«Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40 процентов свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют», — заявил спикер ГД.
Ранее сообщалось, что Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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