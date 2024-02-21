В Подмосковье с начала месяца устранили более 150 засоров в мусоропроводах

Председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев предложил законопроект, который бы ограничивал упоминание в СМИ биографии террористов. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.