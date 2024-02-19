В Подмосковье за неделю отремонтировали более 170 лифтов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«За последнюю неделю управляющие компании региона устранили 171 неисправность лифтового оборудования», — говорится в сообщении.Наибольшее число заявок на починку лифтов за неделю поступило из шести городских округов региона: это Люберцы, Химки, Лобня, Ленинский округ, Красногорск и Балашиха.
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