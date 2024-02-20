Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться, если пол в подъезде повреждён

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Ответственность за содержание подъезда несёт управляющая домом организация, сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья. Там рассказали, что делать, если на полу подъезда образовались повреждения.
«Распространённая ситуация – когда в помещениях общего пользования на выложенных керамической плиткой полах образуются повреждения в виде сколов, отсутствия целой или нескольких плиток. В таких случаях жильцам дома необходимо оставить заявку на устранение повреждений на портале Единой диспетчерской службы Московской области», – напомнили в пресс-службе.Обращение на этот портал – самый оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Житель должен отправить туда заявку с указанием адреса и подробным описанием проблемы. Управляющая организация обязана взять обращение в работу и исполнить заявку в регламентные сроки.
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Лора Луганская