Беременна в 76 лет: Гинеколог назвала крайний возраст для вынашивания ребенка

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Ролик с 76-летней американкой набрал миллионы просмотров и стал вирусным. Дело в том, что врачи объявили женщине о беременности.
Вокруг этой новости много споров и скептицизма. Можно ли поверить в то, что женщина в 76 лет могла биологически зачать ребенка естественным образом?
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» с уверенностью заявила, что забеременеть в 76 лет женщина физически не способна.
Она добавила, что крайний возраст для возможной беременности — 50 лет с некоторыми погрешностями.
Ранее Любовь Ерофеева рассказала про опасность «лотосовых родов».
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Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» с уверенностью заявила, что забеременеть в 76 лет женщина физически не способна.
«У женщины к 50 годам практически полностью исчезает резерв яйцеклеток — таков гормональный статус. Это исключает возможность забеременеть. Так что, вероятнее всего, это все выдумка», — прокомментировала специалист.
Она добавила, что крайний возраст для возможной беременности — 50 лет с некоторыми погрешностями.
«Такое случается редко, но случается», — сказала Ерофеева.
Ранее Любовь Ерофеева рассказала про опасность «лотосовых родов».
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Анастасия Панченко