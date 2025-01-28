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Можайские врачи достали из желудка девочки проглоченную монету

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Можайской больницы извлекли монету из желудка семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ребёнок поступил в стационар с жалобой на дискомфорт в желудке. Родители рассказали, что дочь во время игры случайно проглотила монету. Диагностика выявила в полости желудка девочки круглый металлический предмет.
«Специальным оборудованием мы через пищевод извлекли двухрублёвую монету из желудка юной пациентки. Это заняло около получаса. Процедура проходила под наркозом, чтобы защитить девочку от стресса и неприятных ощущений. К счастью, инородное тело недолго находилось в организме. Металл не успел повредить пищевод и желудок», – рассказал врач-эндоскопист Можайской больницы Камолиддин Давлятов.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ребёнка уже выписали домой. Дальнейшее лечение ему не потребуется.

В министерстве напомнили о необходимости немедленно вызвать скорую помощь, если малыш проглотил инородное тело. Чем раньше это сделать, тем меньше будет риск осложнений. Особенно опасны для здоровья металлические предметы, магниты и батарейки.

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#врачи
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В Орехово-Зуеве хирурги спасли жизнь попавшего под товарный поезд пациента
28 января 2025, 15:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Орехово-Зуеве врачи спасли жизнь пациента, попавшего под грузовой поезд. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Подмосковья.
35-летний мужчина с тяжёлыми он поступил в местную больницу. У него диагностировали множественные переломы, вдавленные переломы теменной кости черепа и повреждения крупных сосудов мозга.

Ситуация осложнялась большой кровопотерей. Первым делом врачи подключили пострадавшего к системе ИВЛ и провели переливание крови, чтобы восполнить её объем.
«Затем 5,5 часов целая команда специалистов – хирургов, нейрохирургов, травматологов и реаниматологов - проводила операцию по спасению пациента. За это время врачи освободили ткани мозга от травмирующих отломков черепной кости, выполнили пластику основного венозного сосуда головного мозга, восстановили и зафиксировали повреждённые рёбра и кости таза», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал Минздрава МО

Как отметили в министерстве, сейчас мужчина выписан на амбулаторное наблюдение и идёт на поправку. Впереди у него долгая реабилитация.

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Можайские врачи достали из желудка девочки проглоченную монету

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В Подмосковье за год у матерей с ВИЧ родилось более 400 здоровых детей
28 января 2025, 13:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщины с ВИЧ-положительным статусом родили в 2024 году в Московской области 415 здоровых детей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Стать мамой здорового ребенка женщина с ВИЧ-положительным статусом может, если она соблюдает все рекомендации специалистов, принимает терапию и вовремя встала на учет по беременности», — отметил главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
Отмечается, что при соблюдении всех медицинских рекомендаций и приёме терапии риск передачи ВИЧ от матери к ребёнку составляет менее одного процента.

Рекомендации для будущих родителей, а также подробная информация о работе Московского областного центра СПИД размещена на официальном сайте медорганизации.

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Медикам Подмосковья увеличили компенсацию за аренду жилья
28 января 2025, 10:46

Фото: istockphoto.com/demaerre

Прогрессивную шкалу компенсации аренды жилья для медицинских работников ввели в Московской области: теперь сумма компенсации будет зависеть от района и в ряде округов значительно увеличится, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы проанализировали среднюю стоимость аренды квартир и выделили три группы городских округов: в части из них размер компенсации остался прежним, в некоторых вырос в 1,25 раза, в других — в 1,5 раза. (…) Тем, кто уже получает компенсацию, не нужно снова подавать заявление — размер выплаты будет увеличен проактивно», — сказал зампред правительства области — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Компенсацию за аренду жилья могут получить медработники, работающие на полную ставку в учреждении, подведомственном областному Минздраву и расположенному на территории региона, кроме того, у заявителей, а также их детей и супругов не должно быть собственного жилья в Подмосковье.

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Психолог МОЦОМДа рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание
28 января 2025, 09:30

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В быстро меняющемся мире, где темп жизни постоянно ускоряется, необходимо уметь определять признаки выгорания на ранних этапах. Психолог Московского областного центра охраны материнства и детства Нелли Павлюченкова рассказывает, как бороться с выгоранием.
Выгорание — это состояние физического, эмоционального и умственного истощения, возникающее в результате длительного стресса или перегрузки. Оно негативно влияет на продуктивность, здоровье и общее качество жизни. Павлюченкова считает, что одной из основных причин выгорания является чрезмерная рабочая нагрузка. Для предотвращения этого необходимо научиться эффективно управлять своим временем и задачами.

«Определяйте самые важные и срочные дела. Не стесняйтесь делегировать задачи коллегам или членам команды, если это возможно. Делайте регулярные короткие перерывы, чтобы восстановить силы и сосредоточиться», — отметила психолог.

Кроме того, необходимо чётко разграничивать рабочее и личное время, так как социальная изоляция может усилить симптомы выгорания. Общение с родными и близкими и участие в коллективных мероприятиях способствуют снижению уровня стресса.

Стоит отметить, что физическое здоровье напрямую воздействует на уровень энергии и способность противостоять стрессу.

«Спорт помогает снизить уровень стресса и улучшает общее самочувствие. Необходимо поддерживать достаточное количество витаминов и минералов. Следите за режимом сна, избегайте гаджетов перед сном и старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки», — подчеркнула специалист.

Иногда эмоциональное выгорание возникает из-за ощущения застоя или однообразия. Приобретение новых знаний и развитие навыков может возродить интерес к работе и жизни.

«Проходите курсы и тренинги. Это может быть как профессиональное обучение, так и хобби. Разделяйте большую цель на мелкие шаги, чтобы чувствовать прогресс. Книги, статьи или подкасты помогут найти новые перспективы», — сказала Павлюченкова.

Эти рекомендации могут помочь предотвратить выгорание, но если у человека наблюдаются серьёзные симптомы, рекомендуется обратиться за поддержкой к специалисту.

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Врач объяснил, какая рыба снижает риск инсульта и инфаркта
Врач Фил: красная рыба уменьшает риск развития инфаркта и инсульта
27 января 2025, 18:57

Фото: iStock/Olesia Shadrina

В настоящее время все больше людей отдает предпочтение рыбе – наиболее полезному и легкому продукту питания. Она облагает приятными вкусовыми качествами, а также несет несомненную пользу здоровью человека.
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил в беседе с «Радио 1» рассказал о полезных свойствах рыбы.

«Главная полезное свойство рыбы, особенно лосося и форели, — огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в жировом обмене, повышают уровень «хорошего» холестерина в крови и косвенно способствуют снижению «плохого» холестерина. Это все в совокупности уменьшает риск развития атеросклероза. А он является частой причиной смертельных инфарктов и инсультов. Следовательно, чем больше едите рыбы, тем меньше риск умереть и тем выше продолжительность жизни», — объяснил специалист.

Однако он подчеркнул, что переусердствовать не стоит. Рекомендуемое количество рыбы в неделю — два-три раза.

«Желательно лосось, форель, треску, тунец. Любая рыба — разнообразие мясного рациона. Но важно помнить, что это только рекомендации, а не гарантии. Нельзя забывать, что без физической нагрузки, умения справлять со стрессом, отказа от вредных привычек никакая рыба не поможет», — заключил Доктор Фил.

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МОНИИАГ приглашает будущих родителей на первую встречу с врачами института 15 февраля
27 января 2025, 17:41

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии приглашает будущих родителей на день открытых дверей, который состоится 15 февраля в 12:00. В рамках мероприятия гости смогут встретиться с врачами учреждения, задать интересующие вопросы и получить подробные консультации по важным темам, связанным с подготовкой к родам и уходом за новорожденными, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На первой в этом году встрече с врачами МОНИИАГ мы ждем пары, ожидающих рождения малыша в этом году. В этот день врачи лечебного учреждения, в котором уже на протяжении более сотни лет рождается счастье, расскажут будущим мамам и папам, как подготовиться к появлению пополнения в семье и сохранить и преумножить их чувства друг к другу за чередой приятных забот о нем», — сообщила научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Организаторы мероприятия обещают участникам интересные лекции, а также подготовят приятные сюрпризы для гостей.

В будущем планируется проведение встреч с врачами каждую субботу.

Регистрация доступна по ссылке.

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#врачи
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В Подмосковье приглашают доноров с редкими группами крови
27 января 2025, 17:11

Фото: istockphoto.com/Daria Kulkova

Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашают сдать кровь для нужд больниц Московской области, потребность именно в этих группах крови отмечается по состоянию на понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаются доноры с первой и четвёртой группами крови с отрицательным резус-фактором. Донорская кровь необходима пациентам, которым требуется переливание: пострадавшим в ДТП, людям с травмами и ожогами, онкобольным, а также новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сдать кровь подмосковные доноры могут в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве.

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#донор
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#московская область
#подмосковье
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В Домодедове спасли и полностью восстановили пациента после клинической смерти
27 января 2025, 14:54

Фото: пресс-служба г. о. Домодедово

Врачи Домодедовской больницы спасли после клинической смерти упавшего на улице пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 66-летний мужчина без сознания. Его заметили на улице прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Как выяснилось, пациент страдал заболеванием сердца и внезапно упал, направляясь в аптеку за лекарством. Обследование выявило, что причиной потери сознания стал аритмогенный шок. Это опасное для жизни состояние, когда из-за нестабильности сердечного ритма нарушается кровоснабжение органов.
«Пациент поступил к нам в состоянии клинической смерти. Вероятность летального исхода в таких случаях крайне высока. Двое суток кардиологи вместе с анестезиологами-реаниматологами боролись за его жизнь. Они смогли стабилизировать кровообращение и восстановить эффективность сердечной деятельности. А если пациент выживает, то из-за длительной гипоксии в состоянии комы у него могут нарушиться функции мозга. Однако мужчина полностью восстановился после комплексного лечения», – рассказал заведующий кардиологическим отделением Павел Краснов.
Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни. Ему предстоит плановая операция по установке дефибриллятора – аппарата, который будет автоматически корректировать ему сердечный ритм.

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#врачи
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В Хотькове открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену
27 января 2025, 14:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену, открылась в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, получать там медицинскую помощь будут около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Раньше поликлиника в Хотькове располагалась в здании бывшего общежития, не отвечавшего современным требованиям. Новая поликлиника позволит жителям получать медицинскую помощь в более комфортных условиях», — отметил глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
Он добавил, что приём в новой поликлинике будут вести как врачи первичного звена, так и узкопрофильные специалисты — оториноларингологи, неврологи, хирурги, офтальмологи и др. В новом здании предусмотрены отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, организована безбарьерная среда для маломобильных посетителей, есть комфортные зоны ожидания, а также стационар кратковременного пребывания на десять коек.

Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. Отмечается, что диагностический блок с аппаратом УЗИ, аппаратами для компьютерной томографии и рентгена, маммографом, флюорографом и прочей техникой откроется в феврале.

Новая поликлиника расположена по адресу: Хотьково, 1-я Больничная улица, дом №1б.

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