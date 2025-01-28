Можайские врачи достали из желудка девочки проглоченную монету

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Можайской больницы извлекли монету из желудка семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ребёнок поступил в стационар с жалобой на дискомфорт в желудке. Родители рассказали, что дочь во время игры случайно проглотила монету. Диагностика выявила в полости желудка девочки круглый металлический предмет.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ребёнка уже выписали домой. Дальнейшее лечение ему не потребуется.
В министерстве напомнили о необходимости немедленно вызвать скорую помощь, если малыш проглотил инородное тело. Чем раньше это сделать, тем меньше будет риск осложнений. Особенно опасны для здоровья металлические предметы, магниты и батарейки.
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«Специальным оборудованием мы через пищевод извлекли двухрублёвую монету из желудка юной пациентки. Это заняло около получаса. Процедура проходила под наркозом, чтобы защитить девочку от стресса и неприятных ощущений. К счастью, инородное тело недолго находилось в организме. Металл не успел повредить пищевод и желудок», – рассказал врач-эндоскопист Можайской больницы Камолиддин Давлятов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ребёнка уже выписали домой. Дальнейшее лечение ему не потребуется.
В министерстве напомнили о необходимости немедленно вызвать скорую помощь, если малыш проглотил инородное тело. Чем раньше это сделать, тем меньше будет риск осложнений. Особенно опасны для здоровья металлические предметы, магниты и батарейки.
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Лора Луганская