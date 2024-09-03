Опасные белки: ветеринары рассказали, чем можно заразиться от животных в парке

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Люди часто любят подкармливать в парках диких животных. Речь идёт о тех, кого мы привыкли считать безобидными, например, о ежах и белках. Однако контакт с этими видами может оказаться смертельным, об этом предупреждают специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Белка может быть переносчицей бешенства. Если она укусит, рану следует обработать перекисью и как можно скорее обратиться к врачу, который проведёт экстренную профилактику бешенства. Откладывать визит к врачу категорически нельзя, так как каждый лишний день несёт угрозу для жизни», — говорится в сообщении.Отмечается также, что в иголках у ежей могут обитать клещи, которые переносят боррелиоз, энцефалит и эрлихиоз. Инфекцией можно заразиться, даже если просто уколоться о ежиную иголку.
Поэтому вместо того, чтобы пытаться кормить животных с рук, лучше класть угощения для них в кормушки или просто положить на землю.
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Лев Каштанов