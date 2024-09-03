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Опасные белки: ветеринары рассказали, чем можно заразиться от животных в парке

Жителей Подмосковья предупредили о заразных ежах и белках
03 сентября 2024, 15:36
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Люди часто любят подкармливать в парках диких животных. Речь идёт о тех, кого мы привыкли считать безобидными, например, о ежах и белках. Однако контакт с этими видами может оказаться смертельным, об этом предупреждают специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Белка может быть переносчицей бешенства. Если она укусит, рану следует обработать перекисью и как можно скорее обратиться к врачу, который проведёт экстренную профилактику бешенства. Откладывать визит к врачу категорически нельзя, так как каждый лишний день несёт угрозу для жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в иголках у ежей могут обитать клещи, которые переносят боррелиоз, энцефалит и эрлихиоз. Инфекцией можно заразиться, даже если просто уколоться о ежиную иголку.



Поэтому вместо того, чтобы пытаться кормить животных с рук, лучше класть угощения для них в кормушки или просто положить на землю.

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#московская область
#болезни
#подмосковье
Подмосковные травматологи восстановили подвижность руки подростка после падения с велосипеда
Подмосковные травматологи спасли руку подростка после падения с велосипеда
03 сентября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли подростку руку после падения с велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В приёмный покой поступил 13-летний мальчик с перелом левой плечевой кости. Травму получил при падении с велосипеда.
«Мы диагностировали перелом с отломками кости. Это одна из самых тяжёлых травм локтевого сустава. Она нередко влечёт за собой потерю функций верхней конечности. В ходе операции под наркозом восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», – рассказал заведующий операционным блоком Виталий Куваев.
Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение. Его ждёт длительное восстановление, а после полного сращивания костей – повторная операция для удаления металлических конструкций.

В министерстве добавили, что ежегодно врачи МОДКТОБ оперируют в среднем пять детей с травмами и патологиями ортопедического профиля. В консультативно-диагностической поликлинике больницы консультации получают около 19 тыс. человек.

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В Подмосковье девочка чуть не оглохла из-за залетевшей в ухо мухи

В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей
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#московская область
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#подросток
#велосипед
#операция
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В Подмосковье девочка чуть не оглохла из-за залетевшей в ухо мухи
03 сентября 2024, 14:11

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Врачи больницы в подмосковном Видном избавили восьмилетнюю пациентку от проблем со слухом, причиной которых оказалась пробравшаяся в слуховой проход муха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка поступила с жалобой на резкое снижение слуха в левом ухе. Осмотр преподнёс нам сюрприз. Девочка не помнит момент попадания насекомого в ухо, не слышала жужжания и не чувствовала шевелений, а ощущала только заложенность и ухудшение слуха. Мы извлекли насекомое с помощью промывания слухового прохода», — рассказала оториноларинголог Видновской больницы Мария Шушина.

По счастью, насекомое не повредило ни барабанную перепонку, ни слуховой проход. После извлечения мухи девочка в тот же день вернулась домой.

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#больница
#минздрав мо
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Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю на 20%
03 сентября 2024, 13:14

Фото: istockphoto/solarseven

На 20% за прошлую неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом в РФ, информирует федеральный оперштаб по борьбе с ковидом. Количество госпитализаций возросло в 45 регионах страны, а показатель заболеваемости вырос в 67 субъектах России, добавили в оперативном штабе.
По информации специалистов, за неделю выздоровели более 17 тысяч человек, что больше почти на 35% по сравнению с показателем неделей раньше. Умерло 28 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала текущего года благодаря экстракорпоральному оплодотворению родилось около 1.2 тысячи детей. Как уточнили в региональном Минздраве, процедуру можно сделать по полису ОМС.

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В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей
03 сентября 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 1,2 тыс. детей появилось на свет в Московской области с начала года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, ЭКО в регионе проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря современным репродуктивным технологиям мы можем помочь стать мамами женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Всего с начала года в Подмосковье после ЭКО родилось порядка 1,2 тыс. детей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Алексея Сапанюка.
Отмечается, что для бесплатного получения процедуры ЭКО необходимо оформить квоту. Информация о том, как это сделать и какие документы для этого понадобятся, размещена на сайте министерства.

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#дети
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
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Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах
Биолог Лялина заявила о вызывающих менингит бактериях в грязных кофемашинах
02 сентября 2024, 22:20

Фото: iStock/SergeyKlopotov

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что в грязных кофемашинах могут водится опасные бактерии, в том числе вызывающие менингит.
Так, в частности, речь идёт о энтерококках, которые, кроме менигита, способны вызывать глухоту, эпилепсию, задержку развития у детей, а также кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы.

«Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии — ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показало, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.

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Названы неожиданные методы снизить давление
Врач Видяскин: снизить давление можно с помощью плавания и медитаций
02 сентября 2024, 22:08

Фото: iStock/nortonrsx

Терапевт Игорь Видяскин заявил, что высокое артериальное давление можно снизить с помощью плавания, медитаций и диеты.
Кроме этого, врач рекомендовал исключить курение и алкоголь.

«Важно отметить, что эти методы могут быть эффективными для снижения артериального давления, но они не заменяют медицинской консультации. Если у вас высокое давление, обязательно проконсультируйтесь с врачом для определения наилучшего плана лечения», — добавил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Ранее кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова заявила о том, что аритмия часто бывает бессимптомна, поэтому представляет особую опасность.

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#курение
#алкоголь
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#опасность
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Названы самые вредные снеки для школьников
Диетолог Полина Журавлева назвала самыми вредными снеками чипсы
02 сентября 2024, 19:12

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Диетолог Полина Журавлева заявила, что наиболее вредными снеками для школьников являются чипсы.
«На вершине пирамиды вредности находятся чипсы. Раньше в составе большую часть действительно составлял картофель, но сейчас всё изменилось. Сейчас это крахмал, мука, обсыпанные солью и приправами. Некоторые чипсы вообще не являются картофельными. Это сплошь ненатуральный продукт. Если употреблять его ежедневно и запивать сладкой газировкой, гастрит вашему ребёнку обеспечен», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Более полезным перекусом для школьника она назвала фрукты, а также бутерброды с индейкой.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии им. академика А. Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова рекомендовала родителям обеспечить школьнику спокойную атмосферу дома для поддержания здоровья ребёнка.

«Стресс – одна из самых частых причин детских недомоганий в первые школьные дни. В семье должно быть спокойное комфортное состояние. Не надо стараться объяснять, что школа – это только и всегда хорошо. Да, это что-то новое, но у всех в жизни бывает что-то новое. Хотелось бы попросить учителей быть мягче, спокойнее с детьми. Спокойствие взрослых – это здоровье детей», – прояснила в беседе с «Петербургским дневником» Ревнова.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявляла, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.

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#дети
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Врач Алексанян объяснил, почему не стоит обращаться к хирургам-гастарбайтерам
Врач Алексанян не рекомендовал обращаться к хирургам-гастарбайтерам
02 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/Artem Zakharov

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по риносептопластике Тигран Алексанян заявил, что обращаться за процедурами к пластическим хирургам-гастарбайтерам не стоит, поскольку чаще всего они арендуют кабинеты для консультаций и операционные, а затем уезжают, не отвечая за последствия.
Также он добавил, что с такими врачами нет никаких гарантий.

«Чаще всего, приезжие специалисты арендуют операционные, где проводят различные хирургические вмешательства. Скорее всего, на первичной консультации пациента встретит обходительный специалист, готовый выполнить практически любой запрос. Но коммуникабельность и расположение к себе не является гарантией профессионально выполненной операции», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Алексанян.

В то же время председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.

«Трудовые запреты для мигрантов могут вызвать кадровый голод в ряде отраслей экономики. Но мы живем в федеративном государстве, и вопрос определения тех специальностей, которые нужны данному региону – это компетенция региональная. В особых случаях государство может определить какие-то отрасли. Но остальное решает конкретный регион. И по сфере обслуживания, и по более серьёзным вопросам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зори.

Ранее сообщалось, что депутаты намерены внести в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью.

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В Клину в сентябре откроют мобильные пункты вакцинации
02 сентября 2024, 18:29

Фото: iStock / Tirachard

В Клину в сентябре можно будет пройти вакцинацию от гриппа не только в поликлиниках и ФАПах, но и в мобильных комплексах. Они будут работать в самых посещаемых местах, в том числе на Привокзальной и Советской площадях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Так, 4 и 18 сентября пункт мобильной вакцинации будет работать с 10:00 до 12:00 на Привокзальной площади Клина. 11 и 25 сентября он будет открыт с 10:00 до 12:00 на Советской площади», – уточнили в пресс-службе.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

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#вакцинация
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