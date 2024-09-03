Опасные белки: ветеринары рассказали, чем можно заразиться от животных в парке

Люди часто любят подкармливать в парках диких животных. Речь идёт о тех, кого мы привыкли считать безобидными, например, о ежах и белках. Однако контакт с этими видами может оказаться смертельным, об этом предупреждают специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.