В Подмосковье сделали удобнее услугу по получению статуса многодетной семьи

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Онлайн-услугу по присвоению статуса многодетной семьи на госпортале Московской области оптимизировали: теперь форма заявки снабжена сервисом, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет сведения заявителю, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«К услуге для многодетных семей подключён новый онлайн-помощник. Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране. После этого заявитель должен проверить данные и направить заявление на рассмотрение. Если ребёнка нет в списке, информацию о нем следует внести самостоятельно», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.Услуга по присвоению семье льготного статуса многодетной размещена в разделе «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно. Заявление рассматривается в течение семи рабочих дней.
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