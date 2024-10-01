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В Подмосковье сделали удобнее услугу по получению статуса многодетной семьи

01 октября 2024, 10:48
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

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Онлайн-услугу по присвоению статуса многодетной семьи на госпортале Московской области оптимизировали: теперь форма заявки снабжена сервисом, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет сведения заявителю, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.


«К услуге для многодетных семей подключён новый онлайн-помощник. Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране. После этого заявитель должен проверить данные и направить заявление на рассмотрение. Если ребёнка нет в списке, информацию о нем следует внести самостоятельно», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Услуга по присвоению семье льготного статуса многодетной размещена в разделе «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно. Заявление рассматривается в течение семи рабочих дней.

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Камеры на трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенке
01 октября 2024, 11:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Нарушение правил проезда по полосе, выделенной для общественного транспорта, начнут фиксировать комплексы фотовидеофиксации на участке трассы М-7 «Волга» в Балашихе с первых чисел октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд по выделенной полосе на этом участке запрещён для личного транспорта и такси. Штраф за нарушение составляет полторы тысячи рублей», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что полоса для общественного транспорта была организована на трассе М-7 «Волга» по направлению к Москве в конце 2023 года. Главная задача нововведения состояла в упрощении проезда автобусов в час пик. Отмечается, что каждый день по трассе М-7 курсируют машины 40 автобусных маршрутов.

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Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенников
01 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto / Ton Photograph

В новой схеме мошенничества злоумышленники выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники связываются с людьми через мессенджеры, социальные сети или электронную почту, представляясь сотрудниками ведомства. Чтобы завоевать доверие, они отправляют фотографии поддельных служебных удостоверений, ссылки или QR-коды на сайт службы, а затем они сообщают о якобы подозрительной активности с деньгами или счетами жертвы и убеждают жертв предоставить им личные данные или совершить платёж по определённым реквизитам. Таким образом злоумышленники получают доступ к личной информации людей и крадут их деньги.

Для защиты от мошенников рекомендуется следовать следующим правилам:

  • если вам поступил звонок или сообщение, не вступайте в диалог;
  • если вас просят перевести деньги на какой-либо счёт, не делайте этого;
  • не переходите по подозрительным ссылкам в SMS-сообщениях.
Министерство государственного управления Московской области рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.

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Опубликован график приёма граждан членами правительства Подмосковья в октябре
01 октября 2024, 10:26

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин

График личного приёма граждан в приёмной правительства Московской области на октябрь утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководители министерств и ведомств будут принимать жителей по будним дням, приём будет начинаться в десять утра или в три часа дня.