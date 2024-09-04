В Подмосковье штрафы за перевозку мусора за лето составили около 90 млн рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Почти 90 миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области за три летних месяца по данным, полученным с дорожных камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«С июня по август камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории Московской области 1760 нелегальных перевозчиков строительного мусора. Сумма штрафов, выписанных нарушителям, составила 88 с половиной миллионов рублей», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано на двух дорогах в Ленинском городском округе: на участке трассы М-4 «Дон» и на Каширском шоссе.
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Лев Каштанов