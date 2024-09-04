В Подмосковье штрафы за перевозку мусора за лето составили около 90 млн рублей

Работы были выполнены на таких объектах, как: Дзержинскок шоссе в Котельниках, улица Гагарина в Жуковском, улица Ленина в Истре, Московская улица в Можайске, Рябиновая улица в Домодедове, а также Лесная улица в селе Жавронки Одинцовского района и Красноармейское шоссе у хутора Паршино Пушкинского района. Ремонт ограждений также был осуществлен на 76-м километре Каширского шоссе в Ступине и на Октябрьском проспекте и улице Карла Маркса в Люберцах, последние два в поселке Красково.





В ведомстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, где существует риск выхода пешеходов на проезжую часть, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Они также не предотвращают заезд автомобилей на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения предназначены для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения помогают снизить вероятность съездов с дороги.



