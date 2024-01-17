В Подмосковье скорректировали план работы коммунальщиков в связи с резкой сменой погоды

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
План работы коммунальных служб Московской области скорректировали из-за резкой смены температур в ближайшие дни и ожидаемых обильных осадков, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Сегодня ночью в Московской области температура может опуститься до -18 градусов, но уже завтра ожидается потепление и сильные осадки, поэтому план работ сотрудников коммунальных служб и техники был скорректирован», — говорится в сообщении.Как отметила глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова, сейчас подмосковные дворы и прочие общественные территории убирают более 16 тысяч коммунальщиков, задействовано 1395 единиц спецтехники.
Читайте также:
На уборку снега во дворах Подмосковья вышли более 16 тыс коммунальщиков
В Климовске начали масштабные работы по ремонту подвальных помещений
В Подмосковье устранили около 140 навалов на контейнерных площадках
Лев Каштанов