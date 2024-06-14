В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными

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Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими в Московской области с начала года составило около 1,2 тыс., это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего с начала года в Подмосковье зафиксировано 1256 ДТП с ранеными и погибшими. При этом число раненых снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом, а число погибших стало меньше на 21%», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.При этом он подчеркнул, что значительно увеличилось количество детей, пострадавших в дорожных авариях. Общее число несовершеннолетних, получивших травмы в ДТП на дорогах Подмосковья в этом году на 24% больше, чем годом ранее. В числе этих ДТП происшествия с мотоциклами, велосипедами и на пешеходных переходах.
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