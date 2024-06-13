Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП под Истрой

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Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в больницу после ДТП в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«Политик и водитель другого автомобиля госпитализированы», — рассказал собеседник.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сейчас Езубов в Красногорской районной больнице с ушибами и травмами головы. По словам очевидцев, от него сильно пахло алкоголем. После столкновения он лежал рядом с авто и молчал. Результаты медосвидетельствования неизвестны.
Алексей Петрович Езубов — российский предприниматель, общественный и политический, депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов. Член фракции политической партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье. Отмечается, что ДТП произошло на трассе М-1 «Беларусь» в районе 18:20. Предварительно, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком.
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Дарья Осипова