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Подмосковные спасатели потушили загоревшийся на дороге грузовой автомобиль

14 июня 2024, 11:11
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили грузовой автомобиль в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
О возгорании авто в 112 сообщили очевидцы. Кабина большегруза воспламенилась в пути следования автомобиля.

«Прибыв на место, работники увидели, что кабина грузового автомобиля горела по всей площади, и огонь частично уже перебросился в моторный отсек. Убедившись в отсутствии газобаллонного оборудования в машине, специалисты подали пожарный ствол на тушение пламени и оперативно ликвидировали возгорание», — рассказала замначальника части Людмила Сидорова.



Медицинская помощь водителю не потребовалась. Инцидент произошел на автодороге, которая находится вблизи деревни Плесенское в Наро-Фоминском городском округе.

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#наро-фоминск
Экс-главу генштаба Молдавии Игоря Горгана обвинили в связях с разведкой РФ
Прокуратура Молдавии обвинила экс-главу генштаба Горгана в связях с разведкой РФ
14 июня 2024, 12:03

Фото:istockphoto/Iuri Gagarin

Уголовное дело по обвинению в связях с российской разведкой на экс-главу генштаба Игоря Горгана завела прокуратура Молдавии.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступного деяния, определение характера и содержания предположительно переданной информации и оценка ее влияния на интересы Республики Молдова», – сказано в сообщении.

Некоторое время назад в СМИ сообщали, что обвиняемый якобы передавал информацию о визитах представителей Минобороны Украины, закупавших для ВСУ боеприпасы, а также военную технику. Журналисты апеллировали перепиской Горгана в одном из мессенджеров. Глава Молдавии Майя Санду лишила Горгана государственных наград. Однако вину бывшего главы генштаба еще не доказали.

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#украина
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В Подмосковье спасли четырёх котят, застрявших между домами
14 июня 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Четырёх котят, застрявших между стенами двух домов, вытащили работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители. Они рассказали, что слышат из щели между стенами жалобные писки, но спасти котят самостоятельно не получается», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по вызову и при помощи шанцевого инструмента аккуратно вызволили котят из каменной западни. Местные дети рассказали, что мама-кошка давно бросила этих котят, поэтому их было решено отправить в приют для животных «Шанс», откуда их смогут забрать в добрые руки.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели потушили грузовик, загоревшийся на дороге у деревни Плесенское Наро-Фоминского городского округа.

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Под Воронежем нашли тайник с детонаторами и гексогеном
Baza: в Воронежской области нашли тайник с детонаторами и гексогеном
14 июня 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Diy13

Тайник с детонаторами и гексогеном случайно нашли под Воронежем, осматривая место происшествия по другому делу. Об этом пишет Baza. В марте в Нижнедевицком районе региона российские силовики нашли большую «закладку». Она состояла из пяти килограммов гексогена, а также трех электродетонаторов и радиотехнического устройства, срабатывающего во время тряски. Предметы были в полимерной пленке, их спрятали как «закладку».
Следствие считает, что схрон с детонаторами и гексогеном устроили некие 46-летний Сергей Р. со своим 23-летним сыном Дмитрием из-под Белгорода. В начале прошлого года в Telegram они познакомились с украинским гражданином Михаилом С.

Через несколько месяцев они договорились с ним встретиться на хуторе Лозовая Рудка под Белгородом, где Михаил передал мужчинам взрывное устройство со взрывчаткой. Затем Сергей и Дмитрий увезли указанное содержимое под Воронеж, спрятав все в лесном массиве у населенного пункта Кучугуры.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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#россия
#воронеж
#воронежская область
#оружие
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Мать Нектария спасла от неадекватного стрелка Отца из Оптиной пустыни и прихожан
14 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/fortton

Неадекватный стрелок угрожал священнику из Оптиной пустыни. От расправы его и женщин-прихожанок спасла не растерявшаяся мать Нектария.
Монахиня вместе со святым Отцом ехали из храма в скит, когда увидели на дороге машину с открытыми дверцами, сообщает телеграм-канал Readovka. Около автомобиля стояли две немолодые прихожанки, а рядом — неизвестный мужчина с автоматом. Женщины жестами просили о помощи.

Когда автомобиль священника остановился, мужчина подбежал к нему и приказал всем выйти. Время от времени он стрелял в землю для устрашения. Мать Нектария призналась, что больше всего испугалась за жизнь батюшки. Ведь если с ним что-то случится, осиротеют сотни прихожан. Женщина решила действовать.

Монахиня сама открыла дверцу машины и вышла к стрелку. Он выстрелил ей под ноги, но она поймала его взгляд и заговорила. Мать Нектария именем Христа призывала стрелка отказаться от намерения ограбить или убить Божьих людей и не брать греха на душу. Мужчина растерялся перед монахиней, которая не испугалась вооружённого человека, а укоряла и совестила его. Стрелок повернулся и убежал в лес.

Мать Нектария сказала, что не считает свой поступок подвигом. Она только не могла допустить, чтобы с батюшкой, в котором нуждаются столько прихожан в Оптиной пустыни что-то случилось. Монахиня уверена, что избежать трагедии помогла твёрдая вера в Бога и общая для неё, самого священника и всех прихожан храма молитва.

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#машины
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В ОАК прокомментировали сообщения о пожаре в ОКБ «Сухого»
ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого, предприятие работает штатно
14 июня 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Reinhard Krull

ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого. Об этом говорится в заявлении корпорации в Telegram-канале.
«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было», — написано в посте.

Помимо этого сообщается, что возгорание произошло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». На ней производственная деятельность не осуществляется. Корпорация заявила, что ОКБ Сухого было, есть и будет настоящим, а не «бывшим», как сообщили некоторые СМИ. Вся работа осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что у горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась кровля. Площадь пожара достигла 800 «квадратов». На месте задействовали более 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Пожар разгорелся вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, информации о пострадавших не поступало. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#возгорание
#кровля
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В Штатах начали расследование инцидента с Boeing 737 Max 8 и «голландским шагом»
14 июня 2024, 10:16

Фото:istockphoto/Boarding1Now

С эффектом так называемого «голландского шага» столкнулся самолет Boeing 737 Max 8, экипажу удалось вернуть управление крылатой машиной. Об этом сказано в отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
«Голландским шагом» называют сложное колебание самолета по курсу и крену, которое похоже на движения конькобежцев Голландии. Такое происшествие в воздухе не раз приводило к авиакатастрофам.

Все случилось 25 мая, приблизительно, час спустя после взлета из Феникса на высоте 9,7 километра. Самолет благополучно сел в Окленде, на его борту были шесть членов экипажа и 175 пассажиров, пострадавших нет. Воздушное судно осмотрели специалисты. В результате осмотра выявлено повреждение резервного блока питания. Примерно, две недели борт находился в Окленде, а 6 июня вылетел на ремонт в Вашингтон.

До этого в сотнях самолетов Boeing нашли поломку, которая может вызвать взрыв лайнера в небе. Потенциально рискуют 300 крылатых машин. В частности, борты United и American Airlines.

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#сша
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Школьник покончил с собой после того, как провалил ОГЭ в Вологодской области
14 июня 2024, 10:06

Фото: iStock/John Kevin

Девятиклассник из Вологодской области не смог сдать ОГЭ по русскому языку и из-за этого совершил самоубийство. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 16-летний подросток из деревни Прогресс Шекснинского района завалил экзамен по русскому языку. Получив результаты, школьник сильно расстроился, так как очень не хотел оставаться на второй год в девятом классе.

Перед смертью он поделился своими переживаниями с подругой. Девушка постаралась его успокоить, однако это не помогло. 13 июня тело подростка обнаружили в гараже семьи.

По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Известно, что подросток рос в благополучной семье. Проводится расследование.

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В Санкт-Петербурге полицейские разоблачили афериста-криптоинвестора
14 июня 2024, 09:48

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге полиция разоблачила афериста-криптоинвестора, который обманным путём выманил у 45 россиян более трёх миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, в Интернете преступник был известен как успешный криптоинвестор, который может преумножить денежные вложения любого, кто к нему обратится. Чтобы доказать эффективность своей работы, молодой человек демонстрировал в соцсети фото и видео с элитной квартирой в Санкт-Петербурге и дорогой машиной. Он также показывал биржевые сводки с примерами успешных инвестиций. При этом аферист даже выплачивал некоторым клиентам дивиденды.
«Аферу разоблачили мои коллеги из ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они выяснили, что «инвестору» из Ставропольского края 22 года, в Интернете он выступает под чужим именем и пользуется универсальными и проверенными методиками обмана. Квартира и машина – в краткосрочной аренде, видео с биржевыми котировками – симуляция», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Таким образом, мужчина обманул 45 жителей страны, лишив их порядка трёх миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и находится под стражей.

Волк также призвала россиян не доверять деньги незнакомым людям в интернете.

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В Котельниках выявили нелегальных мигрантов и незаконную организацию мусульман
14 июня 2024, 09:23

Фото: iStock/Rawf8

Рейд по выявлению нелегальной миграции провели в городском округе Котельники, в ходе него были обнаружены 16 нарушителей, кроме того, обнаружился подлог при оформлении местной религиозной организации, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда в отношении 16 мигрантов были составлены протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Был также задержан 44-летний житель Москвы по подозрению в незаконном создании юридического лица: есть информация, что он использовал поддельные документы при оформлении государственной регистрации религиозной организации мусульман в Котельниках. Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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