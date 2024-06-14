Подмосковные спасатели потушили загоревшийся на дороге грузовой автомобиль

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили грузовой автомобиль в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
О возгорании авто в 112 сообщили очевидцы. Кабина большегруза воспламенилась в пути следования автомобиля.
Медицинская помощь водителю не потребовалась. Инцидент произошел на автодороге, которая находится вблизи деревни Плесенское в Наро-Фоминском городском округе.
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«Прибыв на место, работники увидели, что кабина грузового автомобиля горела по всей площади, и огонь частично уже перебросился в моторный отсек. Убедившись в отсутствии газобаллонного оборудования в машине, специалисты подали пожарный ствол на тушение пламени и оперативно ликвидировали возгорание», — рассказала замначальника части Людмила Сидорова.
Медицинская помощь водителю не потребовалась. Инцидент произошел на автодороге, которая находится вблизи деревни Плесенское в Наро-Фоминском городском округе.
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Мира Полтева