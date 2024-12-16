В Подмосковье составили топ-5 округов по качеству воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше 19 выездов для измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе провели мобильные лаборатории Мособлэкомониторинг на минувшей неделе в 14 городских округах Подмосковья, о результатах рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.
«Пробы воздуха отбирались в 68 точках на территории округа Балашиха, Одинцовского округа, Зарайска, Дмитровского, Электростали, Королёва, Ленинского, Коломны, Богородского, Наро-Фоминского, Ступина, Пушкинского, Сергиево-Посадского и округа Красногорск. Самый чистый воздух оказался в округах Сергиев Посад, Балашиха, Королёв, Пушкинский и Коломна», — говорится в сообщении.Отмечается, что проверки проводились по 31 загрязняющему веществу, при этом превышения допустимой концентрации нигде обнаружено не было, включая зоны негативного воздействия на окружающую среду. В среднем концентрация загрязняющих веществ составляла от 0,2, до 0,6 ПДК м.р. А в пяти самых чистых округах — ниже 0,2.
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