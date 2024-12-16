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В Подмосковье составили топ-5 округов по качеству воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Свыше 19 выездов для измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе провели мобильные лаборатории Мособлэкомониторинг на минувшей неделе в 14 городских округах Подмосковья, о результатах рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.


«Пробы воздуха отбирались в 68 точках на территории округа Балашиха, Одинцовского округа, Зарайска, Дмитровского, Электростали, Королёва, Ленинского, Коломны, Богородского, Наро-Фоминского, Ступина, Пушкинского, Сергиево-Посадского и округа Красногорск. Самый чистый воздух оказался в округах Сергиев Посад, Балашиха, Королёв, Пушкинский и Коломна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки проводились по 31 загрязняющему веществу, при этом превышения допустимой концентрации нигде обнаружено не было, включая зоны негативного воздействия на окружающую среду. В среднем концентрация загрязняющих веществ составляла от 0,2, до 0,6 ПДК м.р. А в пяти самых чистых округах — ниже 0,2.

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В Подмосковье завершается приём заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»
16 декабря 2024, 15:36

Фото: пресс-служба МИСК МО

Премия губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», направленная на поддержку и развитие социальных инициатив и проектов, проводится в регионе в 12-й раз, приём заявок завершится 17 декабря, сообщает пресс-служба МИСК региона.
«В настоящее время на премию подано 670 заявок, число людей, вовлечённых в эти проекты, составило почти 7,5 тыс. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, заполнить онлайн-анкету, подробно описать проект и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью проекта является поддержка участников СВО и членов их семей, социально значимых подмосковных проектов, реализующихся на территории Подмосковья, а также сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета России.

Премия будет присуждаться в двух номинациях: «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». Вторая номинация введена специально для тех, кто своими руками делает элементы вооружения и экипировки для российских военных.

Призовой фонд премии в этом году составляет 80 млн рублей, награды получат 70 победителей.

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#доброе дело
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#московская область
#подмосковье
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В Новосибирске сотрудница морга влюбилась в мёртвого клиента, но вышла замуж за живого
16 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/ tiero

В Новосибирске сотрудница морга Виктория призналась в чувствах к мёртвому пациенту, сообщил Телеграм-канал SHOT.
26-летняя Виктория является блогером и танатопрактиком. Она трудится в морге и готовит тела к церемонии прощания — бальзамирует, гримирует, одевает их. Девушка делится деталями своей необычной работы в собственном канале в социальных сетях.

«Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге», — ролик с такой подписью выложила Виктория некоторое время назад.

Потом танатопрактик написала порядка десяти постов, в которых рассказала, что влюбилась в молодого парня — его она готовила к погребению. Это был 25-летний бармен Никита — бывший участник программы «На ножах».

Виктория поделилась с подписчиками, что в первый день работы с Никитой она непрерывно слушала песню «Первое свидание» и общалась с трупом. Девушка отметила, что за первые шесть часов работы они «успели неплохо узнать друг друга» и ей совершенно не хотелось покидать его. Домой после «общения» Виктория возвращалась в слезах.

Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком
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Танатонпрактик подчеркнула, что в скором времени ей стало по-настоящему грустно — словно её жизнь покинул кто-то очень близкий. Виктория даже написала об умершем Никите стихотворение.

Несмотря на сильные чувства, всего через два месяца Виктория вышла замуж за живого молодого парня.

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#любовь
#похороны
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Каширские долголеты съездили на экскурсию в Коломну
16 декабря 2024, 14:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Коломну организовали для участников программы «Активное долголетие» из городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости из Каширы прошлись по исторической части города, посетили Коломенский кремль и услышали о его прошлом, а также посетили Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь. Здесь в качестве экскурсовода каширских долголетов встретил один из послушников. Он рассказал о святынях, укладе и истории монастыря», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для участников проект проводят различные спортивные, интеллектуальные и творческие занятия. Записаться на любое из них в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

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#кашира
#активное долголетие
#экскурсия
#коломна
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​Подмосковье стало лидером по ремонту систем газоснабжения в домах
16 декабря 2024, 14:41

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В уходящем году в Подмосковье были обновлены коммуникации систем газоснабжения в 909 многоквартирных домах по программе капремонта. Реализацией проектов занимался Фонд капитального ремонта Московской области, который вывел регион в лидеры по объёмам капремонта газовых систем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Регион поддерживает лидирующие позиции в модернизации систем газоснабжения. Современные решения позволили повысить в текущем году безопасность более чем 900 домов. В числе таких решений – установка автоматических систем контроля загазованности и использование передового оборудования. В 2025 году программа продолжится. Планируется отремонтировать газовые системы ещё в более чем 500 многоквартирных домах Подмосковья», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Московская область первой из регионов России начала комплексное обновление систем газоснабжения в рамках программы капремонта. С 2016 года в регионе модернизировали оборудование 3,1 тыс. многоквартирных домов.

Нововведением стало обязательное оснащение квартир системой автоматического контроля загазованности, включающей датчики и защитные краны с тремя степенями защиты. Это предотвращает случайное открытие, утечку и взрыв газа. Устройства способны отслеживать утечку, сводя к минимуму риск несчастных случаев.

С планами и сроками обновления внутриквартирного газового оборудования можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».

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«Погодные русские горки»: Синоптик рассказал о резких скачках температур в декабре
Синоптик Шувалов: самая холодная за неделю ночь будет со среды на четверг
16 декабря 2024, 14:22

Фото: iStock/Charlyk

Календарь показывает середину декабря: морозы становятся сильнее, а верхняя одежда россиян теплее. Чего ждать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что прежде, чем мы уйдем в плюсовую область температурной шкалы, нас должны посетить сильные морозы.

«Так что мы находимся на погодных русских горках. Устраиваемся поудобнее. Понижение температуры начнется уже послезавтра, в среду, -6°С, -8°С днем, а к вечеру до -12°С, -14°С. И самая холодная ночь будет со среды на четверг -18°С, -19°С», — озвучил прогноз Шувалов.

По его словам, самые холодные дни у нас еще впереди, однако само похолодание будет непродолжительным — максимум 36 — 40 часов, а потом может повысится до нуля градусов.

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В Чите чиновники заявили об открытии строившегося почти два года деревянного туалета
16 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/ Alex Milan

В Чите чиновники заявили об открытии строившегося практически два года деревянного уличного туалета., сообщило издание «Подъем».
Издание подчёркивает, что старый построенный для жителей бараков уличный туалет убрали в самом начале прошлого 2023 года, и с того времени гражданам Российской Федерации из ветхого жилья пришлось справлять нужду в вёдра. Уточнялось, что даже после того, как строительство завершилось, жители барака примерно месяц не могли посещать туалет, так как тот был заколочен досками до момента приёмки.

«До момента их приемки доступ к туалетам, действительно, был ограничен. После приемочной комиссии доступ полностью открыт», — обратили внимание чиновники.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана по имени Заур скоропостижно скончался. Это произошло сразу после того, как он узнал, что ему подменили ребенка в родильном доме 23 года назад.

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#строительство
#жители
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Жителей и гостей Подмосковья предостерегли от выхода на лёд водоёмов
16 декабря 2024, 14:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Мособлпожспасе настоятельно рекомендуют любителям подлёдного лова не выходить на лёд подмосковных водоёмов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«По прогнозам синоптиков, ближайшие дни в Подмосковье будут снежными. Температура воздуха ожидается чуть ниже нуля, и только к концу недели она заметно понизится. Зимнюю рыбалку пока лучше отложить – лёд за это время ещё точно не окрепнет. К тому же масса выпавшего в регионе снега создаёт большую нагрузку на ледяную поверхность водоёмов, которая пока слишком слабая и хрупкая. Ни промоин, ни участков с трещинами не видно. Существует опасность оказаться в ледяной воде», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что безопасным считается лёд толщиной более 10 см.
«Самый хрупкий лёд – в устьях рек, протоках, в местах, где есть вмёрзшие предметы, на участках с подводными ключами и стоковыми водами. Лёд закаляется, если крепкие морозы держатся более недели. Если температура колеблется около нуля градусов, прочность льда снижается на 25%», – уточнили в Мособлпожспасе.
Там напомнили, что нельзя выходить на лёд в темноте, во время метели и при колебаниях температуры воздуха.

Определить прочность ледяной кромки по следующим признакам: голубой лёд – прочный; белый – вызывает серьёзные сомнения; а матово-белый или с желтоватым оттенком – точно ненадёжен. Если лёд скрыт снежной шубой, он опасен.

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#московская область
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#мособлпожспас
#спасатели
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В автобусные парки Подмосковья до конца года поступит 200 новых машин
16 декабря 2024, 13:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 300 автобусов закупили для Московской области в текущем году, более 100 из них уже поступили в автопарки, ещё 200 поступит до конца декабря. Об этом сообщил в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
«В этом году мы закупили большое количество техники. По стране было распределено порядка 7 тысяч автобусов, мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов», — отметил Андрей Воробьёв.
Подробную ​информацию представил глава областного Минтранса.

«В части усиления маршрутов новыми автобусами в текущем году в плане 304 машины. Из них 104 уже приняли, полностью выполнить план по поставке должны к 25 декабря. И до 1 января 2025 года все 304 новых автобуса будут выпущены на 128 маршрутов», — сказал Алексей Гержик.
Он добавил, что Одинцовскому округу передадут 27 новых автобусов, Домодедову — 21, Балашихе — 16, Ленинскому округу — 3, а остальные 227 машин будут распределены по 33 другим муниципалитетам.

Алексей Гержик также сообщил о мерах по улучшению обслуживания автобусов и сокращению времени их пребывания в ремонте. В частности, в текущем году был увеличен штат слесарей — с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. человек и выросли их зарплаты, сокращены сроки закупки запчастей и утеплены ремонтные базы.

Предпринимаются и дополнительные меры по обеспечению чистоты автобусов. Закуплено 40 портальных моек, 32 из которых уже установлены, на каждую базу закуплены ручные мойки. Поднята зарплата мойщикам и установлена сдельная доплата. В результате этих мер количество жалоб на состояние автобусов за три осенних месяца снизилось с 1,3 тыс. до 800.

Особое внимание уделяется привлечению водителей. Для этого введена выплата подъёмных новичкам в размере 50 тысяч рублей, компенсация стоимости проезда для иногородних водителей, развёрнута работа по привлечению водителей из разных регионов страны. В результате штат подмосковных водителей автобусов за год увеличился на 775 человек.

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#андрей воробьёв
#алексей гержик
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#автобусы
#московская область
#подмосковье
#общественный транспорт
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Топ-менеджер оборонного завода передавал детали самолётов Украине
16 декабря 2024, 13:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бывший топ-менеджер Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) в Подмосковье Михаил Баранов приговорён к девяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в хищении деталей для истребителей МиГ-29.
Более того: ворованные комплектующие экс-управленец не сбывал где-то на «чёрном рынке», а вывозил на Украину, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области. Дело рассматривал Московский областной суд. В ходе расследования было установлено, что Баранов организовал целый контрабандный канал поставки дефицитных деталей для самолётов военного назначения в интересах Украины. Кроме того, он передавал представителям иностранного государства техническую документацию, доступ к которой был ограничен.

Преступную деятельность экс-менеджера и подельников пресекли сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства, а также работники Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены все эпизоды противоправной деятельности, включая случаи, когда Баранов снимал копии с чертежей вручную.

Детали и документы передавались представителям украинского «Одесского авиационного завода». Действия Баранова и его соучастников из числа работников предприятия квалифицированы сразу по нескольким статьям УК РФ. Организатор группы злоумышленников получил по совокупности преступлений девять лет лишения свободы за государственную измену, руководство преступным сообществом, тайное хищение чужого имущества и попытку контрабанды. Ещё семеро участников группы получили различные сроки от одного до семи лет.

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