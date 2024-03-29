Жители Подмосковья могут подать заявку на грант «Агротуризм»

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение гранта «Агротуризм». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подать заявку на участие можно до 22 апреля на официальном сайте конркуса.
«На предоставление гранта «Агротуризм» в бюджете Московской области в 2024 году предусмотрено 19,5 млн рублей, а в 2025 - 20 млн. Грант выделяется тем хозяйствам, проекты которых прошли конкурсный отбор. Денежные средства фермеры могут потратить на приобретение или реконструкцию развлекательной инфраструктуры, её подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования или проведение работ по благоустройству территорий», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Читайте также:
В Подмосковье стартовал конкурс на «семейный» дизайн карты «Стрелка»
В России стартовал ежегодный конкурс #СпросиСтроителя
34 подмосковных школьника выиграли конкурс предпринимательских проектов
Мира Полтева