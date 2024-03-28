В Королёве открылся первый в округе фуд-корт

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Первый фуд-корт открылся в городском округе Королёв, он расположен в торговом центре №1, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Новые предприятия общественного питания создают в муниципалитете дополнительные рабочие места, соответственно, увеличиваются налоговые поступления. Создается комфортная среда для жителей городского округа, а особенно интересные предприятия становятся точками притяжения для гастротуризма», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.На новом фуд-корте в Королёве жители и гости округа могут попробовать блюда различных кухонь мира и хорошо провести время. Адрес торгового центра №1 — город Королёв, проспект Космонавтов, дом №12А.
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