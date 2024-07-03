Жителей Подмосковья пригласили пройти обучение на проекте «Классная страна»

Фото: пресс-служба АНО «Агентство стратегических инициатив»
Программа образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна» реализуется в России, пройти открытое обучение могут все желающие до 8 июля текущего года, сообщает пресс-служба АНО «Агентство стратегических инициатив».
«Открытое обучение проводится по курсу «Знакомство с технологиями детского и молодежного образовательного туризма», в него входит десять лекций и две кейс-сессии. Учиться можно в любое удобное время», — говорится в сообщении.Для того, чтобы пройти открытый курс, нужно зарегистрироваться на сайте проекта «Классная страна». По итогам курса проводится тестирование, и тех, кто справится с тестом, порекомендуют включить в состав региональной проектной команды с возможностью принять участие в основном этапе «Классной страны» в текущем году.
Отмечается, что всего в рамках проекта планируется отобрать 20 региональных команд. Они пройдут курсы повышения квалификации и должны будут создать собственные образовательные программы путешествий, связанных со школьными предметами.
Подробная информация о «Классной стране» размещена на сайте проекта.
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