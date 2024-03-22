В Подмосковье состоится первая «Подростковой биржи труда»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Московской области
«Подростковой биржи труда» пройдет 18 апреля в городском округе Раменское. Об этом уточнила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Московской области.
Проект «Детская биржа труда» реализуется совместно с министерствами образования, инвестиций, социального развития Московской области и уполномоченного по правам предпринимателей Московской области.
Стоит отметить, что в регионе порядка 80% готовы работать в свободное от учебы время.
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«В рамках проекта, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Московской области проведет онлайн-обучение для представителей бизнеса, на тему основных изменений в законодательстве в части трудоустройства несовершеннолетних. Программа мероприятия еще в процессе доработки. Но уже могу сказать, что ребят в Раменском ждут всевозможные мастер-классы и встречи с предпринимателями, которые готовы взять их на подработку», — поделилась уполномоченная по правам ребенка Ксения Мишонова.
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Мира Полтева