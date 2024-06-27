В Подмосковье состоится всероссийская конференция по цифровизации строительства

«Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр. При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты, что впоследствии влечет за собой негативные последствия в отношении собственника транспортного средства. Рекомендуем обращаться на проверенные пункты технического осмотра и проходить технический осмотр своего автомобиля своевременно», — объяснили в пресс-службе.