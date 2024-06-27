В Подмосковье состоится всероссийская конференция по цифровизации строительства

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Всероссийскую отраслевую конференцию «Строительный навигатор 2024: курс на цифровизацию. Госстройнадзор» проведут 5 июля в Доме правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.
«На пленарном заседании конференции ведущие эксперты отрасли обсудят применение цифровых инструментов для повышения качества контроля в строительной сфере, а также способы сокращения инвестиционно-строительного цикла», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках конференции состоятся тематические сессии для проектировщиков, застройщиков и представителей региональных надзорных ведомств.
Для того, чтобы принять участие в конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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