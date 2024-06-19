В Подмосковье прошла конференция дерматологов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В выходные состоялась конференция дерматологов Московской области совместно со специалистами МОККВД. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На мероприятии собрались ведущие специалисты региона, которые поделились опытом и рассмотрели клинические случаи применения инновационного российского препарата.
Проведение узконаправленных лекций и конференций для медработников помогает повышать квалификации специалистов.
Читайте также:
Физиолог рассказал, как правильно выбрать обувь
Паразитолог назвал причину вспышки ботулизма в Москве
Диетолог назвал напитки, продлевающие жизнь
«Конференция стала не только площадкой для профессионального общения, но и важным шагом в развитии дерматологии региона. Благодаря обмену опытом и знаниями между ведущими специалистами, мы можем быть уверены в том, что жители региона получат самую качественную медицинскую помощь», — отметила врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
Проведение узконаправленных лекций и конференций для медработников помогает повышать квалификации специалистов.
Читайте также:
Физиолог рассказал, как правильно выбрать обувь
Паразитолог назвал причину вспышки ботулизма в Москве
Диетолог назвал напитки, продлевающие жизнь
Мира Полтева