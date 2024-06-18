В Москве состоится научно-просветительская конференция духовно-нравственных ценностей

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Научно-просветительская конференция «Биоэтические и правовые проблемы начала человеческой жизни» пройдет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Я — живой!», который призван просвещать молодёжь о духовно-нравственных ценностях и подчёркивать ценность жизни ребёнка ещё до его рождения.
Основная цель — рассказать о научных данных о ребёнке до рождения как об одном из инструментов повышения рождаемости. Это можно сделать за счёт профилактики искусственных абортов и укрепления семейных ценностей.
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«Конференция призвана объединить специалистов и создать платформу для обмена опытом и сближения подходов к популяризации результатов фундаментальных исследований в различных областях науки, таких как философия, история, культурология, возрастная морфология, юриспруденция, теология, психология, социология и биология. Все эти исследования подтверждают, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Обсуждение биоэтических и правовых аспектов, основанных на данных естественных наук, поможет обществу обратить внимание на важность уважения человеческого достоинства ребёнка ещё до его рождения», —говорится в сообщении.
Основная цель — рассказать о научных данных о ребёнке до рождения как об одном из инструментов повышения рождаемости. Это можно сделать за счёт профилактики искусственных абортов и укрепления семейных ценностей.
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Мира Полтева