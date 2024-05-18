В Подмосковье состоялось награждение победителей конкурса «Семья Года»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье наградили победителей регионального этапа конкурса «Семья Года». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В региональном этапе конкурса свыше 300 жителей из 33 городов Московской области.
По итогам конкурса Орденом Материнская слава награждена семья Дубровиных и шесть семей получили письма с благодарностями от министерства.
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«Сегодня в нашем детском лагере «Литвиново» мы открыли большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса «Семья Года». Для участников семейного заезда проходят выступления артистов, мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничная ярмарка», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
По итогам конкурса Орденом Материнская слава награждена семья Дубровиных и шесть семей получили письма с благодарностями от министерства.
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Мира Полтева