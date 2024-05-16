В центре «Ясенки» тестируют роботизированное оборудование для реабилитации

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В центре реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» стартовало тестирование уникального роботизированного оборудования для лечения позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Одна из новинок – система декомпрессии позвоночника от McBrothers ROBOSPINE. Это новое слово в роботизированном лечении позвоночника. Аппарат использует принцип декомпрессии и мягкого механического воздействия, благодаря чему устраняется защемление и восстанавливается структура диска позвоночника. За период тестирования уже есть положительные отзывы.
Она добавила, что отвечает всем современным требования социальной и медицинской реабилитации. Бойцов там обслуживают бесплатно.
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«В центре «Ясенки» уже получили помощь около 200 участников СВО. Недавно по просьбе родственников в нашем центре стало доступно совместное проживание в период реабилитации», – сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что отвечает всем современным требования социальной и медицинской реабилитации. Бойцов там обслуживают бесплатно.
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Лора Луганская