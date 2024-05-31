В Подмосковье сотрудники ГАИ начали раздавать водителям воду и мороженое

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Питьевую воду и мороженое начали раздавать на дорогах Московской области сотрудники Госавтоинспекции, чтобы помочь участникам движения сохранить хорошее самочувствие в жару, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В самые жаркие часы автоинспекторы раздавали водителям бутилированную питьевую воду и мороженое в упаковках с наклейками в виде памяток по правилам дорожного движения. Кроме того, они объясняли, как безопасно вести машину в условиях высокой температуры воздуха», — говорится в сообщении.Особое внимание инспекторы ГАИ уделяли юным пассажирам: они дарили им световозвращающие аксессуары, которые делают пешехода заметнее в тёмное время суток, а также напоминали, что водителя нельзя отвлекать от дороги во время езды.
Читайте также:
На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газ
Синоптик Позднякова: Москвичей ожидает летняя жара
Синоптик Ильин спрогнозировал дождливое начало июня
Лев Каштанов