Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево

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Рейс, направлявшийся из Красноярска в аэропорт Казани, был вынужден перенаправиться на запасной аэродром Бегишево по решению командира самолёта. Об этом информирует РИА Новости.
Это связано с временными ограничениями, введёнными Росавиацией на работу аэропорта Казани, который в настоящее время не принимает и не отправляет авиарейсы.
Согласно информации из онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты авиарейсов в Стамбул и Москву, а также перенесено время 12 других рейсов. Пассажиры, находящиеся в аэропорту, получают необходимую помощь от представителей авиакомпаний и работников аэропорта. Для удобства пассажиров с детьми в аэропорту функционируют комнаты матери и ребёнка.
Ранее представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации из онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты авиарейсов в Стамбул и Москву, а также перенесено время 12 других рейсов. Пассажиры, находящиеся в аэропорту, получают необходимую помощь от представителей авиакомпаний и работников аэропорта. Для удобства пассажиров с детьми в аэропорту функционируют комнаты матери и ребёнка.
Ранее представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова