У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой в 5,7 балла

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У берегов японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой в 5,7 баллов. Об этом сообщает геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы в 00:02 по московскому времени. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров по водой.
Информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент нет.
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Иван Мусатов