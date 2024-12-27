В США произошла стрельба и поножовщина в аэропорту Финикса

Фото: iStock/MattGush
В международном аэропорту Sky Harbor в городе Финикс в США произошла стрельба и поножовщина в ночь на Рождество. Об этом сообщает телеканал CNN.
Происшествие случилось в одном из ресторанов аэропорта, находящегося за пределами периметра безопасности. По прибытию полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.
Уже на парковке правоохранители задержали несовершеннолетнюю девушку и мужчину. При этом у последнего было ножевое ранение. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Раненая женщина находится в критическом состоянии.
По словам сержанта полиции Майры Рисон, причиной стрельбы и поножовщины стал семейный конфликт. Все фигуранты происшествия знакомы друг с другом.
Читайте также:
РФС: КДК отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи
Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL
Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы
Уже на парковке правоохранители задержали несовершеннолетнюю девушку и мужчину. При этом у последнего было ножевое ранение. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Раненая женщина находится в критическом состоянии.
По словам сержанта полиции Майры Рисон, причиной стрельбы и поножовщины стал семейный конфликт. Все фигуранты происшествия знакомы друг с другом.
Читайте также:
РФС: КДК отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи
Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL
Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы
Иван Мусатов