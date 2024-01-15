В Подмосковье спасатели освободили из запертой квартиры пожилую женщину

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проникли через окно в квартиру, чтобы помочь пенсионерке. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который попросил помочь попасть к своей матери в квартиру, которая была заперта изнутри на щеколду
Стоит отметить, что инцидент произошел в городском округе Королёв.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью трехколенной лестницы поднялись на второй этаж и проникли в квартиру через окно балкона. Спасатели выяснили, что 80-летняя женщина упала на пол и не могла самостоятельно подняться. Работники подразделений перенесли пенсионерку на кровать, после чего открыли дверь и обеспечили доступ мужчины к престарелой матери. Медицинская помощь хозяйке квартиры не потребовалась», — поделился старший смены Виталий Павлов.
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Мира Полтева