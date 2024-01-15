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Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов горевшей в Звенигороде многоэтажки

15 января 2024, 10:48
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса эвакуировали 20 человек при тушении возгорания в квартире 17-этажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в Звенигороде Одинцовского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые увидели густой чёрный дым и пламя из окна квартиры на третьем этаже.
«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы эвакуировали из задымлённого подъезда 20 человек, в том числе троих детей. Пожарные ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки и не дали огню распространится на соседние квартиры. Никто из жильцов не пострадал», – рассказал начальник пожарно-спасательной части-318 Сергей Жучков.

При тушении пожара было задействовано три единицы техники, в том числе две автоцистерны и одна автолестница.

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#пожар
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Российский студент получил пять лет за работу на спецслужбы Украины
УФСБ: студент из Кургана сел на пять лет за работу на спецслужбы Украины
15 января 2024, 11:01

Фото: istock / gorodenkoff

Курганский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы 20-летнего студента из Кургана, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ РФ по региону.
Молодой человек собирался совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, получая инструкции от украинской разведки. Осужденный также собирал сведения о дислокации воинских подразделений.

Парня признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), он отправится в колонию общего режима.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что следователи раскрыли крупную аферу с поставками древесины для нужд спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#сотрудничество
#человек
#рф
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Православный активист Морозов заявил, что подал иск на комика Белого* на 15 млн
15 января 2024, 10:47

Фото: iStock/Zolnierek

Православный активист Александр Морозов заявил, что подал судебный иск на комика Руслана Белого* на 15 миллионов рублей, об этом он сообщил в интервью для «РИА Новости».
«Подан иск к Руслану Белому*, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и «ВКонтакте», - прокомментировал ситуацию Морозов.

В руки к агентству попало само исковое заявление, написанное Морозовым. В нём сказано, что на видеороликах, опубликованных на YouTube-канале комика и в социальной сети «ВКонтакте», изображено асоциальное поведение. На них Белый* матерится, выражается в очень грубой форме, чем оскорбляет человеческое достоинство истца, а также очерняет русскую культуру и русский мир.

Морозов также обвинил Белого* в пропаганде отмены традиционные ценностей, принятых в российском обществе.

​Активист призвал суд взыскать с комика 15 миллионов рублей, а также заблокировать указанные видеоролики без права восстановления.

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#видео
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Челябинца, устроившего резню на Кировке, отдали под суд
15 января 2024, 10:41

Фото: istock / simpson33

В Челябинске мужчину, который устроит поножовщину в октябре 2023 года на главной пешеходной улице города, отдали под суд. Об этом сообщает URA.RU.

21-летний челябинец обвиняется в убийстве покушении на убийство двух человек в связи с выполнением общественного долга. По данным следствия, в ночь на 28 октября 2023 года челябинец в баре пересечении улиц Кирова и Труда начал ссориться с незнакомым парнем. Словесный конфликт перешел на драку с ножом. Молодой человек зарезал незнакомца и ранил очевидцев, которые пытались его задержать.

Ранее сообщалось, что в Рязани убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания. Мужчина пытался ограбить обокрасть частный дом, но его заметили соседи и вызвали полицейских. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#убийство
#конфликт
#ночь
#человек
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В сгоревшем подмосковном доме нашли 65 килограммов мефедрона
15 января 2024, 10:22

Фото: iStock/akiyoko

В подвале сгоревшего в Московской области дома обнаружили 65 килограммов мефедрона, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, пожар произошёл 10 января в деревне Лошатовка городского округа Серебряные Пруды.

После того, как дом догорел и возгорание было ликвидировано, правоохранители спустились в подвал, где обнаружили 65,8 килограммов порошка, а также канистры, лотки и колбы с почти 600 литрами жидкости. Экспертиза установила, что этот самый порошок — мефедрон, на сумму в 150 миллионов рублей.

После установления природы находки было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Погорельца-наркобарона сейчас разыскивают.

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#пожар
#уголовное серебряные пруды
#возгорание
#наркотики
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Раскрыта масштабная афера с поставками древесины для нужд СВО
Бастрыкин: СК раскрыл аферу на 27 млн рублей с поставками древесины на нужды СВО
15 января 2024, 10:19

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Следователи Следственного комитета РФ раскрыли крупную аферу с поставками древесины для нужд специальной военной операции. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин, пишут РИА Новости.

По словам председателя СК, в москве возбудили уголовное дело. Фигурантами дела стали должностные лица департамента военного имущества, ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ и инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал». Ущерб оценивается в 27 миллионов рублей.

По данным ведомства, финансы были украдены во время реализации договоров по перевозке древесины на сумму 119 миллионов рублей.

«Военными следственными органами расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — заявил Бастрыкин.
Ранее Бастрыкин заявил, что в 2023 году сотрудники СК расследовали 227 дел о терроризме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бастрыкин
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СК: В Чечне возбудили дело после жестокого убийства мужчины, снятого на видео
15 января 2024, 09:57

Фото: iStock/tiero

В Чечне возбудили уголовное дело после убийства мужчины, которое преступник снял на камеру и опубликовал в интернете, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, видео с убийством распространились вечером 14 января в местных социальных сетях. На них убийца здоровается с жертвой на чеченском, а затем наносит несколько ножевых ранений 54-лентнему мужчине. Всё это время на кадрах можно заметить малолетнего ребёнка, предположительно, сына убитого.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Следственным отделом по Шелковскому району СУСК по ЧР возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя села Воскресеновское (часть 1 статьи 105 УК РФ)», — сообщили представители СК.

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#убийство
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Житель Ивановской области поленом проломил грудину 10-летнему мальчику
15 января 2024, 09:36

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

В Ивановской области 61-летний житель деревни Грозилово бросил полено в 10-летнего ребёнка. В результате у мальчика оказалась проломлена грудина.
Мужчина возвращался домой с работы, а мальчишка играл во дворе соседнего частного дома. Ребёнок был живой и шумный, а потому громко галдел во время своих игр, передает телеграм-канал SHOT. Сосед был усталым и раздражённым после тяжёлого рабочего дня, и ему не понравилось, что ребёнок издаёт столько шума. В результате он не нашёл ничего лучше, как схватить полено и метнуть его через забор в играющего мальчика. Чурка угодила прямо в грудь мальчику и опрокинула его. Скорая помощь отвезла его в больницу.

Медики диагностировали у мальчика сложный перелом грудины. Лечение и восстановление после травмы заняло около четырёх месяцев. А раздражительный сосед в настоящее время ожидает суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что является не самым худшим вариантом. Удалось доказать, что он не хотел специально попасть в ребёнка, иначе причинение вреда уже было бы умышленным. В данном случае поленометателю грозит до трёх лет лишения свободы.

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#соседи
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Актёра из Орехово-Зуева подозревают в совращении школьника
15 января 2024, 08:48

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Московской области актёр предложил несовершеннолетнему коллеге «поиграть в уролога» в гримёрке театра, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, школьник из подмосковного Орехово-Зуева очень хотел играть на сцене, и тогда родители отдали его в театральный кружок.

Юного актёра определили в постановку «Спящая красавица». Во время подготовке к спектаклю, в гримёрке, к мальчику подошёл 18-летний студент и предложил ему «поиграть в уролога». Ребёнок заинтересовался и согласился.

Парень объяснил, что сперва им обоим нужно снять штаны. Мальчик так и сделал. Затем, объяснил взрослый, ребёнок должен «осмотреть» его половой орган и потрогать его. Школьник послушался.

После этого акта актёр предложил мальчику встретиться в подвале после спектакля и продолжить игру, однако, ребёнок испугался и рассказал о произошедшем родителям.

В отношении актёра возбуждено уголовное дело.

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#актёр
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Во Владивостоке два водителя автобуса устроили драку на остановке
15 января 2024, 08:06

Фото: iStock/globalmoments

Два водителя автобуса Во Владивостоке подрались прямо на остановке в центре города, об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.
«По факту драки водителей автобусов в центре Владивостока сегодня, 15 января, управлением транспорта администрации Владивостока проводится проверка», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

При этом, чем завершился конфликт и получили ли участники потасовки какие либо травмы — не сообщается.

Однако, известно, что ранее в социальных сетях города распространилось видео этой самой драки. Очевидцы сообщают, что конфликт между мужчинами произошёл после того, как один водитель подрезал другого.

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