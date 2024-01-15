Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов горевшей в Звенигороде многоэтажки

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса эвакуировали 20 человек при тушении возгорания в квартире 17-этажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в Звенигороде Одинцовского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые увидели густой чёрный дым и пламя из окна квартиры на третьем этаже.
При тушении пожара было задействовано три единицы техники, в том числе две автоцистерны и одна автолестница.
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«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы эвакуировали из задымлённого подъезда 20 человек, в том числе троих детей. Пожарные ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки и не дали огню распространится на соседние квартиры. Никто из жильцов не пострадал», – рассказал начальник пожарно-спасательной части-318 Сергей Жучков.
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Лора Луганская