В Подмосковье спасатели провели этап военно-спортивной игры для школьников

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали этап военно-спортивной игры для школьников. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Игра «За тех, кто в полный поднимался рост» прошла 27 февраля в Можайске.
Стоит отметит, что все 13 команд были хорошо подготовленными и практически все справились с поставленными задачами.
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«Работники противопожарно-спасательной службы не первый раз принимают участие в подготовке и судействе этапа «Оказание первой помощи и транспортировка раненого в зараженном участке местности». Этап довольно сложный, но интересный. Командам традиционно предстояло продемонстрировать знания основ оказания первой помощи на практике. Условному пострадавшему нужно было наложить транспортировочную шину и остановить артериальное кровотечение. Ребята также надевали противогазы и транспортировали пострадавшего на носилках через заражённый участок местности», — рассказал Андрей Царенко.
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Мира Полтева