Жителям Подмосковья напомнили о хрупкости льда в конце зимы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Московской области и работниками Мособлпожспаса провели патрулирование мест отдыха на берегах подмосковного региона. Об этом сообщили в пресс-службе пожарного ведомства.
«В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье днём плюсовую температуру воздуха. А значит, повышается опасность для граждан, которые проводят досуг на льду водоёмов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить посещение водных объектов, чтобы избежать опасных ситуаций. Лёд в эти дни начнет интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно увеличивается», – отметили ведомстве.Там добавили, что в ходе патрулирования акваторий спасатели провели профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками, напомнили правила безопасного поведения на водоёмах, уточнили перечень средств спасения и алгоритм действий при спасении из ледяной полыньи. Цель таких мероприятий – предотвратить несчастные случаи на реках, озёрах и водохранилищах зимой, отметили в Мособлпожспасе.
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Лора Луганская