Для детей Подмосковья разработали специальную раскраску «Мир безопасных дорог»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Раскраска поможет детям в игровой форме познакомиться с правилами дорожного движения и легко запомнить их.
«Первые экземпляры раскрасок уже отправились в Подольск – в рамках акции «Стань заметнее», которая прошла в Доме культуры «Металлург», игровое пособие вручили порядка 70 юным участникам движения. Также ещё порядка 2 тысяч раскрасок были переданы в Одинцово, Павловский Посад, Серпухов, Воскресенск, Пушкино, Королёв, Лобню и Красногорск. Округа были выбраны в том числе с учётом детской аварийности», — отметили в министерстве.
Читайте также:
Названы самые безопасные для детей города Московской области
Татьяна Буцкая рассказала о причине запрета отсаживать детей от родителей в самолётах
Сотрудники «Мособлпожспас» провели с детьми уроки на тему безопасности