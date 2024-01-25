В Подмосковье специалистами было устранено свыше 400 засоров канализаций

Фото: ГУСТ МО
Под контролем государственного жилищного надзора УК Подмосковья устранили более 400 засоров канализаций в январе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Мониторинг устранения засоров производился инспекторами через в Единую диспетчерскую службу региона.
Стоит отметить, что при выявлении нарушений в работе канализации следует обращаться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Кроме этого, заявки берут в работу в течении суток после появления.
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«После поступления заявки от жителя управляющая компания получает предписание ликвидировать последствия засора. В случае, если произошло затопление подвала — необходимо его осушить и провести дезинфекцию. Для устранения выявленных нарушений управляющая компания может обратиться в ресурсоснабжающую организацию, которая организует ремонтные работы», — поделились в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева