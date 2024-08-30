В Подмосковье цифровой сервис поможет оформить справку для перевозки питомца

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Владельцы домашних животных теперь могут дистанционно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства для перевозки питомца по России и за границу. Об этом сообщили в Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
«Этот электронный сервис значительно упрощает процесс получения документа. Раньше для оформления ветеринарного свидетельства нужно было посещать клинику в порядке живой очереди. Теперь можно легко заполнить онлайн-форму на региональном портале госуслуг и сразу же выбрать удобное время для осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Ветеринарное свидетельство формы ф.№1 (ВСД) подтверждает, что животное готово к поездке. Оно не представляет опасности для окружающих, и состояние его здоровья хорошее. Его нужно получить для перевозки питомца в страны дальнего зарубежья и СНГ, а также для участия в выставках на территории России или для продажи животного.
Свидетельство выдаёт только государственная ветеринарная клиникой после того, как животное осмотрит специалист. Бесплатно подать заявку на оформление свидетельства, записаться на приём в клинику или вызвать ветеринара на дом можно на портале.
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Лора Луганская