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В Подмосковье стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024»

13 апреля 2024, 17:54
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Торжественная церемония открытия нового поискового сезона «Вахта памяти 2024» состоялась на территории крупнейшего военного мемориала России «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в городском округе Мытищи, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня в поисковых отрядах Московской области работает свыше 3 тысяч человек. В прошлом году они провели 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе более 100 – на территории Подмосковья. Благодаря им в области были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины. Хочется сказать большое спасибо нашим поисковикам, которые помогают сквозь время проносить память о Героях и рассказывать детям об их подвиге», — с такой речью на церемонии выступила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

В настоящий момент на территории Подмосковья действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений.



Как отметил исполняющий обязанности Директора Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, новый поисковой сезон стартует в апреле.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Отличившиеся бойцы и командиры поисковых отрядов Подмосковья были отмечены знаками отличия Министерства информационных и социальных коммуникаций региона «За верность поиску» и наградами Министерства обороны РФ.

Для гостей и участников церемонии открытия «Вахты памяти 2024» провели экскурсии и тематические мастер-классы, кроме того, все желающие смогли принять участие в создании сада Памяти «Герои нашего времени».

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#великая отечественная война
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«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области
13 апреля 2024, 19:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Госкорпорация «Роскосмос» показала новый снимок продвижения паводка по Оренбургской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что фото были сделаны с помощью спутников «Канопус-В» и «Метеор-М». В корпорации подчеркнули, что продолжают следить за происходящим.


Сегодня, 13 апреля стало известно, что вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района Курганской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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#вода
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#ущерб
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На борту захваченного иранским КСИР судна находилось 25 членов экипажа
13 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/aytugaskin

На борту захваченного иранскими боевиками грузового судна находятся 25 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании MSC.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе захватил следовавшее под флагом Португалии израильское судно MSC Aries.

В компании сообщили, что на борту находятся 25 человек. Ведётся активное сотрудничество компании с властями, чтобы обеспечить их безопасность и возвращение судна.

Глава израильского МИД Исраэль Кац ранее призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией за захват судна израильской компании Zodiac Maritime.

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#судно
#иран
#море
#безопасность
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Мобильное приложение МКБ оказалось недоступно для скачивания в App Store
13 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/bedo

Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOS. Об этом говорится в Telegram-канале банка.
Отмечается, что все предыдущие версии приложения продолжают работать в штатном режиме. В МКБ порекомендовали пользователям не удалять ранее установленные версии, а также отключить автоматическое обновление приложений на телефоне.

В банке добавили, что специалисты МКБ делают все необходимое, чтобы клиенты как можно скорее «смогли скачивать приложение привычным и удобным способом».

Напомним, МКБ в попал в санкционный список США и Европейского союза, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play.

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На Ивлееву снова подали в суд с многомиллионным иском
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На Ивлееву снова подали в суд с многомиллионным иском
Mash: c блогерши Ивлеевой хотят взыскать 23 млн руб. из-за не открывшегося бара
13 апреля 2024, 16:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ООО «Депо» подало иск о привлечении к ответственности против блогерши Насти Ивлеевой и ее экс-бизнес-партнера Дмитрия Аникина из-за не открывшегося бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сумма взыскания составляет 23 миллиона рублей. По данным источника, иск подали в феврале текущего года.

В настоящее время судебный процесс между «Депо» и Ивлеевой уже осуществляется из-за неоплаченной аренды, требуя выплатить 7,1 млн рублей.

Ивлеева основала «Капельницу-групп» несколько лет назад, чтобы открыть бар. Причина несостоявшегося открытия заведения остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области.

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Суд в Москве принял к рассмотрению дело о разделе имущества блогера Лерчек с мужем
13 апреля 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Данные опубликованы на официальном сайте суда.
По информации источника, дело распределено судье, дата первого заседания еще не назначена. В марте этого года супруги подали в мировой суд заявление о расторжении брака.

Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января 2024 года.

Напомним, в марте 2023 года на Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Однако, уже в конце того же года Валерия Чекалина выплатила все долги, после чего уголовное дело было прекращено.

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Блогера Дмитрия Портнягина доставили в отдел СК по Московской области
13 апреля 2024, 13:07

Фото: iStock/Atstock Productions

Блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, ранее сам блогер заявлял, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Примечательно, что накануне допроса Портнягины полностью возместили ущерб.

12 апреля в Ростовской области задержали российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. 11 апреля сотрудники полиции прибыли с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену.

Портнягин и его супруга обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов.

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Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт
Дрессировщик Куклачёв находится в тяжёлом состоянии после обширного инфаркта
13 апреля 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Самого известного в России дрессировщика кошек, Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва экстренно госпитализировали с инфарктом.
О самых ярких фактах биографии Куклачёва и его проблемах со здоровьем расскажет редакция сайта «Радио 1».

Биография


Куклачёв родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области в семьей простых рабочих. Будущий народный артист с детства мечтал стать клоуном и после окончания школы в течение семи лет каждый год пытался поступить в цирковое училище, но безуспешно.

В 1963 году Куклачёв поступил в московское профессионально-техническое училище № 3, где учился на печатника. Однако, своей детской мечте Куклачёв не изменил и по вечерам приходил на занятия в народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь».

В 1967 году он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Талант юного клоуна был замечен на заключительном концерте, который труппа давала в театре на Цветном бульваре. После этого Куклачёва всё же пригласили в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после окончания которого его приняли на службу в Союзгосцирк.

Кошки Куклачёва


Сперва Куклачёв представал перед публикой в образе простодушного клоуна-скомороха в русской народной рубахе. Он жадно искал ту изюминку, которая будет отличать его от других артистов.

Первая кошка появилась в номерах Куклачёва совершенно случайно. На гастролях он обнаружил бездомного котёнка, назвал его Кутькой и решил оставить себе. Наблюдая за поведением хвостатого, Куклачёв решил попробовать обучить его цирковым трюкам. Позже труппа клоуна стала пополняться другими кошками, а некоторое время спустя к ней присоединилась и мальтийская болонка.
Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Номера с животными принесли Куклачёву всесоюзную славу и множество значимых наград. В 1976 году в Канаде ему вручили награду «Золотая корона клоунов» и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма». В 1980 году Куклачёв был удостоен премии Ленинского комсомола и почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1985 году на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв был удостоен второй награды — «Серебряного клоуна». В 1986 году, после выпуска программы «Цирк в моём багаже» Юрию Куклачёву было присвоено почётное звание «Народный артист РСФСР».

Театр кошек Куклачёва


В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке.

В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.

Юбилейный концерт Куклачёва в «Вегас Сити Холле»


12 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею Куклачёва. Во время выступления артисту, внезапно, стало плохо. Прямо из «Вегаса» его госпитализировали в больницу.

Концерт всё же продолжился. Публику развлекали дети Куклачёва.

В разгар шумихи со спектакля сбежала любимая кошка Куклачёва. Питомца до сих пор не могут найти.

Инфаркт и операция Куклачёва


Несколько лет назад в ходе внепланового осмотра у Куклачёва обнаружили злокачественное новообразование в кишечнике. Ещё тогда артист составил завещание, распределив наследство между детьми.

Вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.

Как сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, Куклачёву провели трёхчасовую операцию. Сейчас состояние артиста остаётся тяжёлым, но стабильным.

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Подозрения на инфаркт у Михаила Боярского не подтвердились
#инфаркт
#артист
#театр
#кошки
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81 ребёнок из Белгорода живёт в подмосковном ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев»
13 апреля 2024, 12:07

Фото: iStock/Anna_Om

Более 80 детей из Белгородской области временно разместили в ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев», об этом сообщили в пресс-службе лагеря.
Детский оздоровительный лагерь располагается в экологически чистом Волоколамском районе Московской области.

В ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» временно разместили 81 ребёнка, которые были эвакуированы из обстреливаемой со стороны ВСУ Белгородской области.

Сообщается, что 13 и 14 апреля проект «Синергия Добра» планирует провести художественный мастер-класс по живописи, а также организовать для белгородских детей экскурсионную программу по Москве.

С конца марта из Белгородской области эвакуировали более девяти тысяч детей, которые отправились в разные регионы России.

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#подмосковье
#волоколамск
#белгородская область
#детские лагеря
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Житель Оренбурга сыграл на пианино, стоя в затопленной по колено гостиной
13 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Оренбурге местный житель сыграл на пианино в затопленном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина исполнил венгерский марш «Чардаш», стоя в затопленной по колено гостиной.
По последним данным, уровень воды в реке Урал достиг почти 12 метров. Власти города призывают людей эвакуироваться из затопленных районов. МЧС России направило 35 тонн гуманитарной помощи для жителей тех районов области, которые пострадали от паводков.

Ранее сообщалось, что 11 апреля уровень воды в реке достиг исторической отметки в 1092 сантиметра. В настоящее время уровень продолжает расти. По данным на 10:00 13 апреля он достиг 1180 сантиметров.

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#оренбургская область
#эвакуация
#мужчина
#музыка
#паводок
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