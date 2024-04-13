В Подмосковье стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024»

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Торжественная церемония открытия нового поискового сезона «Вахта памяти 2024» состоялась на территории крупнейшего военного мемориала России «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в городском округе Мытищи, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня в поисковых отрядах Московской области работает свыше 3 тысяч человек. В прошлом году они провели 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе более 100 – на территории Подмосковья. Благодаря им в области были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины. Хочется сказать большое спасибо нашим поисковикам, которые помогают сквозь время проносить память о Героях и рассказывать детям об их подвиге», — с такой речью на церемонии выступила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
В настоящий момент на территории Подмосковья действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений.
Как отметил исполняющий обязанности Директора Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, новый поисковой сезон стартует в апреле.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Отличившиеся бойцы и командиры поисковых отрядов Подмосковья были отмечены знаками отличия Министерства информационных и социальных коммуникаций региона «За верность поиску» и наградами Министерства обороны РФ.
Для гостей и участников церемонии открытия «Вахты памяти 2024» провели экскурсии и тематические мастер-классы, кроме того, все желающие смогли принять участие в создании сада Памяти «Герои нашего времени».
Читайте также:
2,6 тыс. переселенцев из аварийных домов в Подмосковье обратились за сертификатами
В Подмосковье зафиксировали 85 случаев укусов клещей
В Подмосковье открыли почти 70 центров тестирования ГТО
Евгения Парфентьева