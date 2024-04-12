В Подмосковье открыли почти 70 центров тестирования ГТО

В разных городских округах Подмосковья сейчас работают 68 центров тестирования ГТО. Такие данные привела председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
«В Московской области работают 68 центров тестирования ГТО. За прошлый год нормативы сдавали 72,5 тыс. жителей Подмосковья, из них 55,5 тыс. получили знаки отличия ГТО – золотой, серебряный или бронзовый», – рассказала Самединова.На 82-м заседании региональный парламент принял закон, согласно которому расходные обязательства Подмосковья в области физической культуры и спорта дополняются обеспечением условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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