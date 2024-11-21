Новый порядок подготовки подмосковных домов к зиме показал эффективность

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов выступил на заседании Мособлдумы. Он доложил об итогах проактивной подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
«Чтобы избежать проблем с завоздушиванием многоквартирных домов при запуске тепла, мы приняли в этом году решение провести пробные пуски. Увидели положительную динамику: на 43% снизилось количество жалоб по домам, которые были в зоне риска последние три года. Запустили простой алгоритм работы: в Центре управления регионом создали штаб с участием инспекторов территориальных отделов и сотрудников центрального аппарата ведомства. Когда мы видим, что на один дом приходится более трёх жалоб, инспектор выезжает туда, заходит в дом и измеряет температуру. Цель – на месте найти решение проблемы», – пояснил Мурашов.Алгоритм работы территориальных отделов – следующий: поступление проблемного адреса в работу; выезд на место; выяснение плановой даты устранения; -контроль выхода бригад и внесение данных в онлайн-таблицу. После проведения всех этих мероприятий сотрудники министерства вновь звонят заявителям и уточняют, всё ли устранено.
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Лора Луганская